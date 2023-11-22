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Названо найпопулярніші туристичні напрямки на 2024 рік

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найпопулярніші туристичні напрямки на 2024 рік
depositphotos.com

Незважаючи на те, що 2023 рік ще не закінчився, мандрівники вже починають планувати свої поїздки на наступний рік.

American Express провів аналіз своїх даних щодо подорожей та склав список напрямків, які вже користуються популярністю у туристів у 2024 році, передає Americanexpress.com.

Список популярних місць базується на бронювання карт-членів Amex. Портал відзначає приріст порівняно з періодом із 2019 по 2023 рік. Із цього аналізу виділяється один напрямок, який лідирує в популярності: Японія стала найшвидшим туристичним напрямом серед молоді поколінь Z та мілініалів із значним приростом бронювань більш ніж на 1300 відсотків з 2019 по 2023 рік, згідно з даними Amex.

Топ-10 напрямків, куди планують вирушити мандрівники наступного року, згідно з даними бронювання від Amex, виглядає так:

  • Аделаїда Хіллс, Австралія;
  • Бодрум, Туреччина;
  • Черво, Італія;
  • Сент-Кітс та Невіс;
  • Нісеко, Японія;
  • Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика;
  • Санта-Фе, Нью-Мексико, США;
  • Сейшели;
  • Удайпур, Індія;
  • Церматт, Швейцарія.
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