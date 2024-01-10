Хвилі доходили до другого поверху, ресторани зруйновані, яхти затоплені: Курорти Туреччини накрив шторм

У Бодрумі хвилі сягали другого поверху, ресторани зруйновані, яхти затоплені. Бути пильними через сильний вітер попереджають туристів і в Анталії.

Як пише F5 Haber, сильний південно-західний вітер приніс шторм у провінцію Мугла. На курорті Бодрум особливо дісталося приморським районам Кумбахче, Ортакент і Акярлар: гігантські хвилі, висота яких, як запевняють очевидці, була вищою за другий поверх, змивали прибережні споруди. Так, важкі матеріальні збитки завдано ресторанам на узбережжі району Кумбахче, дісталося і житловим будинкам, і готелям.

Все морське сполучення встало, з порту не ризикували вийти навіть важкі суховантажі. Не пощастило і власникам човнів і яхт, особливо тим, хто не прислухався до попереджень.

“Прогнози попереджали протягом двох днів, багато прогулянкових човнів і яхт постаралися сховатися в гаванях і затоках, ті, що залишилися у відкритому морі, здебільшого затонули”, – розповів один із місцевих капітанів.

Бути обережними просять туристів і в Анталії — туди також прийшов шторм, на багатьох дорогах у центрі міста утворилися калюжі, подекуди такі, що рух зупинився. Але головна проблема – це сильний вітер, через який вже “улетіло” кілька рекламних щитів на шосе, тому що тим, хто знаходиться в місті, рекомендують по можливості “не висовуватися” на вулицю.