Тарілка макаронів за $100: туристи в Туреччині шоковані дикими цінами на їжу

Туристи, які вирушили до Бодруму на свято Ід аль-Фітр, були шоковані цінами, пише турецька газета Sözcü. Опитано було місцевих туристів.

Але з початком літнього туристичного сезону на цей та інші курорти Туреччини потягнуться іноземні туристи, і можна лише з жахом уявити собі, скільки місцеві торговці намагатимуться здерти грошей із них, традиційно розглядаючи іноземців виключно як дійних корів.

Так, за даними газети: