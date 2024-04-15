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ТуреччинаТуризм

Тарілка макаронів за $100: туристи в Туреччині шоковані дикими цінами на їжу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тарілка макаронів за $100: туристи в Туреччині шоковані дикими цінами на їжу

Туристи, які вирушили до Бодруму на свято Ід аль-Фітр, були шоковані цінами, пише турецька газета Sözcü. Опитано було місцевих туристів.

Але з початком літнього туристичного сезону на цей та інші курорти Туреччини потягнуться іноземні туристи, і можна лише з жахом уявити собі, скільки місцеві торговці намагатимуться здерти грошей із них, традиційно розглядаючи іноземців виключно як дійних корів.

Так, за даними газети:

  • За три кульки морозива на цьому курорті доводиться викласти 750 лір – це близько 23 доларів.
  • Тарілка італійської пасти (макарони) коштуватиме 3 тисячі лір, що за поточним курсом становить майже $100, а якщо точніше — близько 93 доларів.
  • Чашка чаю коштує 90 лір, або близько 2,8 долара — навіть у дорогих закладах Києва і дешевша вийде…

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