У Туреччині незабаром відкриється другий за величиною аеропорт країни

Як повідомляє Euromag, аеропорт “Чукурова” (Çukurova Bölgesel Havalimanı) у турецькому місті Мерсін відкриється вже у лютому 2023 року.

На даний момент інфраструктура цього аеропорту в провінції Мерсін готова на 92%. Спочатку повітряну гавань планували здати в експлуатацію ще у 2018 році, але терміни закінчення будівництва кілька разів переносились.

Авіагавань стане другим аеропортом Туреччини (після Нового аеропорту Стамбула) пасажиропотоком: вона зможе обслуговувати 30 млн пасажирів на рік.

До відкриття аеропорту також завершиться будівництво під’їзних доріг, а за рік-два туди запустять швидкісний поїзд.

Мерсін — велике місто, розташоване на південному сході Туреччини, на узбережжі Середземного моря. У ньому мешкає близько 1.8 млн осіб. Місто славиться безліччю зелених зон, торгових центрів, фешенебельними готелями та зоною вільної торгівлі.