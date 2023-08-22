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У Туреччині готуються до нової хвилі аномальної спеки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині готуються до нової хвилі аномальної спеки

Знову у Туреччині очікується сильна спека. У деяких районах країни температура повітря може піднятися на 10 градусів вище за звичайну для цієї пори року.

За даними фахівців з Головного метеорологічного управління, хвилі високої температури, які вже торкнулися сходу та південного сходу Туреччини, поширяться і на інші регіони.

Найвищий показник термометра очікується в провінціях Діярбакир, де температура може досягти +41°C, Газіантеп (+40°C) та Едірне (+38°C).

У більш північно-східних районах Туреччини, а також у прибережних зонах Егейського та Середземного морів очікується трохи прохолодніше. На узбережжі Чорного моря пройдуть сильні дощі з грозами.

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