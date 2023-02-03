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У Стамбулі після 12 років реставрації для туристів відкривається фортеця Айдос

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі після 12 років реставрації для туристів відкривається фортеця Айдос

Як повідомляє інформагентство Anadolu, у Стамбулі після 12 років реставрації відкривається велика пам’ятка — фортеця Айдос (Aydos Kalesi) в районі Султанбейлі.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться 3 лютого. У ній візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Також турецький лідер відкриє прилеглий до території фортеці природний заповідник Султан площею 127 000 кв. м.

Фортеця Айдос примітна своєю візантійською архітектурою, а також тим, що саме звідси в 1453 армія султана Мехмета II почала завоювання Константинополя.

Фортеця площею 26 000 кв. м колись розташовувалася на стратегічно важливому торговому шляху до Анатолії. Вона побудована на пагорбі заввишки 325 м.

Заповідник Султан займає 127 000 кв. м в азіатській частині Стамбула. У ньому є пішохідні стежки, велодоріжки, спортивні майданчики, видові тераси.

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