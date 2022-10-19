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ТуреччинаТуризм

У Каппадокії сталася аварія повітряної кулі, загинули туристи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Каппадокії сталася аварія повітряної кулі, загинули туристи

Як пишуть турецькі ЗМІ, у Каппадокії (Туреччина) впала повітряна куля з туристами. Два іспанські туристи загинули, ще троє громадян Іспанії було поранено.

Повідомляється, що аеростат здійснив жорстку посадку в районі міста Аванос. У кошику було 28 пасажирів та два члени екіпажу.

Нагадаємо, Каппадокія, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташована в центральній Туреччині, місцевість відома своїми унікальними скельними формами, тут популярні польоти на повітряних кулях.

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