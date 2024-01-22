У підземеллях Туреччини побувало півтора мільйони туристів

У підземеллях Туреччини побувало півтора мільйона туристів — майже стільки туристів прийняли підземні міста Каппадокії за 2023 рік. Загалом кількість туристів там, як повідомляє турецька преса, становила 1 мільйон 495 тисяч 210 відвідувачів.

Як повідомляють турки, найбільшу увагу серед підземних міст привернув Каймакли, який відвідало 559 тисяч 527 осіб. Він вважається одним із найбільших підземних міст на території Туреччини і зручний для відвідування екскурсантами – оскільки знаходиться всього за 18 км від столиці провінції. У місті, подовженому під землею в м’якому туфі, археологи нарахували дев’ять поверхів, туристам доступні чотири з них. Туристи можуть побачити виявлені в печерах каплицю, стайні, кухні та винний льох, склади для продовольства та двокімнатні «апартаменти», де мешкали люди. Загалом у підземному місті могли проживати до 15 тис. осіб.

Як правило, Каймакли відвідують разом з іншим підземним містом, Дерінкую, оскільки вони з’єднані підземним ходом. Також туристи відвідують підземні міста Татларин, Мази та Озконак, а також Каяшехір, який був виявлений у ході робіт з перетворення міста у 2014 році.

Найчастіше підземні міста туристи відвідували у літній сезон, ймовірно, рятуючись від спеки. Найбільш відвідуваним місяцем стали липень та вересень, тоді туди прибули 176 та 174 тис. туристів відповідно.