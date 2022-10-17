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У Стамбулі спалахнув 24-поверховий хмарочос

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі спалахнув 24-поверховий хмарочос

Як повідомив телеканал NTV, сильна пожежа сталася у 24-поверховому хмарочосі у Стамбулі.

Пожежа сталася у кварталі Фікіртепе району Кадикей на азіатській стороні Стамбула. Займання почалося на нижніх поверхах 24-поверхової будівлі, поступово вогонь охопив усі поверхи.

Боротьбу з вогнем вели пожежні розрахунки одразу із чотирьох районів міста.

Мешканців цього хмарочоса та низки сусідніх будинків евакуювали. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав, пожежу вдалося загасити.

Як заявив мер Стамбула Екрем Імамоглу, «причину пожежі буде з’ясовано в результаті розслідування».

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