У Каппадокії за використання дронів туристам загрожує великий штраф

У Туреччині влада регіону Каппадокія запровадила великі штрафи для всіх, хто використовує дрони для фото- та відеозйомки, у тому числі для туристів.

Тепер за запуск дрона без отриманого від влади дозволу доведеться заплатити 16 тисяч турецьких лір.

Щоб ввезти до Туреччини безпілотник вагою понад 0,5 кг, потрібно завчасно отримати дозвіл від турецького Національного управління цивільної авіації – DGCA. Оформити дозвіл можна на сайті відомства.

Для провезення легшого квадрокоптера подавати заявку в DGCA не потрібно, але потрібно бути готовим пред’явити його на митниці.

Ймовірно, обмеження на польоти дронів у Каппадокії пов’язані з великою кількістю повітряних куль, що запускаються в цьому регіоні.