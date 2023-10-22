Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Каппадокії за використання дронів туристам загрожує великий штраф
ТуреччинаТуризм

У Каппадокії за використання дронів туристам загрожує великий штраф

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Каппадокії за використання дронів туристам загрожує великий штраф

У Туреччині влада регіону Каппадокія запровадила великі штрафи для всіх, хто використовує дрони для фото- та відеозйомки, у тому числі для туристів.

Тепер за запуск дрона без отриманого від влади дозволу доведеться заплатити 16 тисяч турецьких лір.

Щоб ввезти до Туреччини безпілотник вагою понад 0,5 кг, потрібно завчасно отримати дозвіл від турецького Національного управління цивільної авіації – DGCA. Оформити дозвіл можна на сайті відомства.

Для провезення легшого квадрокоптера подавати заявку в DGCA не потрібно, але потрібно бути готовим пред’явити його на митниці.

Ймовірно, обмеження на польоти дронів у Каппадокії пов’язані з великою кількістю повітряних куль, що запускаються в цьому регіоні.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині ввели штрафи для тих, хто використовує дрони для фото та відеозйомки

Туреччина
В одному з професійних туристичних тг-чатів Туреччиною опубліковано попередження...

У Туреччині хочуть почати обмежувати кількість туристів

Туреччина
Обмежити кількість туристів закликали у вкрай популярному регіоні Туреччини....

У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п’яти

Туреччина
Два гастрономічні атракціони для екстремалів планують відкрити в Туреччині....

Названі найкращі туристичні міста Туреччини

Туреччина
Стамбул Відчути неймовірну атмосферу одного з найкосмополітичніших міст світу, погуляти...

Експерти назвали найкращі місця в світі для романтичного відпочинку

Австралія
Куди б ви не вирушили у подорож зі своїм...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму