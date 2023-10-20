Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині ввели штрафи для тих, хто використовує дрони для фото та...
ТуреччинаТуризм

У Туреччині ввели штрафи для тих, хто використовує дрони для фото та відеозйомки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині ввели великі штрафи для тих, хто використовує дрони для фото- та відеозйомки

В одному з професійних туристичних тг-чатів Туреччиною опубліковано попередження для мандрівників: влада регіону Каппадокія ввела великі штрафи для тих, хто використовує дрони для фото- та відеозйомки.

Міра стосується й туристів. Тим, хто не погодив запуск безпілотника, доведеться заплатити 16 тис. турецьких лір.

До речі, для того, щоб ввезти до Туреччини дрон вагою понад 0,5 кг, необхідно завчасно отримати санкцію від турецького Національного управління цивільної авіації – DGCA. Оформити дозвіл можна онлайн на сайті відомства. Для провезення легшого квадрокоптера подавати заявку в DGCA не потрібно, але потрібно бути готовим пред’явити його на митниці.

Обмеження на запуск дронів у Каппадокії, мабуть, пов’язані з тим, що в цьому регіоні популярні польоти на повітряних кулях над історичними пам’ятками. Зайві літальні апарати в повітрі можуть створити загрозу безпеці.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині хочуть почати обмежувати кількість туристів

Туреччина
Обмежити кількість туристів закликали у вкрай популярному регіоні Туреччини....

У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п’яти

Туреччина
Два гастрономічні атракціони для екстремалів планують відкрити в Туреччині....

Названі найкращі туристичні міста Туреччини

Туреччина
Стамбул Відчути неймовірну атмосферу одного з найкосмополітичніших міст світу, погуляти...

Експерти назвали найкращі місця в світі для романтичного відпочинку

Австралія
Куди б ви не вирушили у подорож зі своїм...

Три пам’ятки Туреччини увійшли до списку найважливіших геолокацій світу

ООН
Міжнародний геодезичний та геофізичний союз ООН провів дослідження та...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму