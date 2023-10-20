У Туреччині ввели штрафи для тих, хто використовує дрони для фото та відеозйомки

В одному з професійних туристичних тг-чатів Туреччиною опубліковано попередження для мандрівників: влада регіону Каппадокія ввела великі штрафи для тих, хто використовує дрони для фото- та відеозйомки.

Міра стосується й туристів. Тим, хто не погодив запуск безпілотника, доведеться заплатити 16 тис. турецьких лір.

До речі, для того, щоб ввезти до Туреччини дрон вагою понад 0,5 кг, необхідно завчасно отримати санкцію від турецького Національного управління цивільної авіації – DGCA. Оформити дозвіл можна онлайн на сайті відомства. Для провезення легшого квадрокоптера подавати заявку в DGCA не потрібно, але потрібно бути готовим пред’явити його на митниці.

Обмеження на запуск дронів у Каппадокії, мабуть, пов’язані з тим, що в цьому регіоні популярні польоти на повітряних кулях над історичними пам’ятками. Зайві літальні апарати в повітрі можуть створити загрозу безпеці.