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ТуреччинаТуризм

Політ на повітряній кулі у Туреччині тепер можна замовити в Uber

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Політ на повітряній кулі у Туреччині тепер можна замовити в Uber

Сервіс таксі Uber запустив у Туреччині нову послугу, що дозволяє любителям гострих відчуттів забронювати політ на повітряній кулі в Каппадокії через мобільний додаток Uber Reserve.

Як повідомила прес-служба компанії, послуга Uber Balloon стала доступною у національному парку Геремі, внесеному до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, минулого тижня.

Повідомляється, що 1,5-годинний політ на повітряній кулі від Uber коштуватиме 150 євро з людини, включаючи дорогу на таксі з міста Герем до місця зльоту. Варто зазначити, що інші туристичні компанії, що пропонують польоти на повітряних кулях у Каппадокії, беруть за послугу в середньому таку саму суму.

Очікується, що кількість поїздок на повітряній кулі Uber буде обмежена та залежатиме від погодних умов. Пасажирам, які бажають забронювати рейс, рекомендується зробити це заздалегідь, використовуючи функцію Uber Reserve у додатку мінімум за 12 годин до вильоту.

Каппадокія
Каппадокія

На честь запуску буде доступно 100 безкоштовних польотів. Вони будуть обмежені чотирма людьми на день до закінчення терміну дії пропозиції 19 листопада.

Додавання польотів на повітряній кулі до програми Uber є частиною проекту компанії Go Anywhere. Серед іншого, в рамках проекту вже було запущено такі ексклюзивні туристичні послуги, як Uber Boat на грецькому Міконосі та Uber Sleigh у Лапландії.

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