Туристи в Анталії у панці: через зливи зруйновані мости, готелі затоплені, падають дахи

“Ми не бачили такого жаху вже 50 років”, – так прокоментували ситуацію мешканці затопленої Анталії. Проливні дощі призвели до того, що на курорті затоплені вулиці та перші поверхи багатьох будинків та готелів, влада заявляє про знесені водою мости та випадки обвалення дахів, а також про людей, заблокованих у будинках. Також за даними турецьких ЗМІ затримуються літаки, що летять на курорт, правда поки що місцевого повідомлення.

У провінції піднято по тривозі поліцейські служби — водіїв попереджають про обвалені мости і підтоплені перехрестя. У деяких містах провінції Анталія вже розпочалася евакуація населення з будинків, де затоплено перші поверхи. Про готелі та туристів поки що такої інформації немає, але вони явно постраждали. У гірських районах попереджають про ризик зсувів. Подробиці читайте у матеріалі «Туреччина оголосила помаранчевий рівень небезпеки у туристичних провінціях: Анталію з усіма туристами затопило».

Також відомо, що частина рейсів насилу долетіла до Анталії. Так, рейс місцевої авіакомпанії Anadolu Jet зі Стамбула до Анталії не лише затримався з вильотом, а й змушений був за дві години приземлитися на аеродромі в Коньє для дозаправки, оскільки в Анталію його «не пускала» погода. Про затримку міжнародних рейсів поки що місцеві ЗМІ не повідомляють.

Нагадаємо, до списку помаранчевого рівня всього потрапили 28 провінцій Туреччини, у тому числі всі основні туристичні, включаючи Стамбул. Як повідомила Державна метеорологічна служба Туреччини, випустивши «жовті» та «помаранчеві» попередження, зливи та грози торкнуться регіонів Мармурового моря, Егейського моря та Середземномор’я. При цьому погана погода та загроза злив збережеться як мінімум до вихідних.