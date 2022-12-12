Туреччина оголосила помаранчевий рівень небезпеки у туристичних провінціях: Анталію з усіма туристами затопило

Туреччина оголосила помаранчевий рівень небезпеки у туристичних провінціях — Анталію з усіма туристами накрило: фактично, курорт затопили зливи. Щоб врятувати людей і іншу інфраструктуру в Туреччині було екстрено створено кризовий центр для боротьби з наслідками стихії. До списку помаранчевого рівня потрапило 28 провінцій, у тому числі всі основні туристичні, включаючи Стамбул.

Як повідомила Державна метеорологічна служба Туреччини, випустивши «жовті» та «помаранчеві» попередження, зливи та грози торкнуться регіонів Мармурового моря, Егейського моря та Середземномор’я. В Анталії вже два райони підтоплено через сильні дощі. Серйозно постраждало розташоване в провінції місто Кумлуджа. Мерія заявляє про підтоплення на перших поверхах будинків та готелів. Підтоплення також заважають проїхати комунальній техніці, яка має зайнятися відкачуванням води.

“Для вирішення ситуації ми створили кризовий центр”, – заявив місцевим ЗМІ мер Кумлуджі Мустафа Колеоглу. Туристам рекомендують бути обережними і по можливості не залишати місця проживання. Це стосується не лише Анталії. До «помаранчевого» списку також потрапив Стамбул та туристичні провінції Ізмір та Мугла. Помаранчевий рівень оголошується при небезпечній погодній ситуації.

Згідно з прогнозом погоди, дощі в Анталії не припиняться до суботи. Температура триматиметься на рівні 17-18 градусів, але щодня обіцяють дощі. Лише до суботи з’явиться сонце — на вихідні туристам обіцяно мінлива хмарність та +20 градуси. Непогана погода порадує до середи — далі прогнозуються зливи.