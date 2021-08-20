Туреччина посилює протиепідемічні заходи в кінотеатрах і ресторанах

Туреччина посилює протиепідемічні заходи. За словами президента Реджепа Тайіпа Ердогана, тести ПЦР будуть потрібні для входу в ресторан або кінотеатр, а також для подорожей.

Влада країни планує ввести обов’язковий тест ПЛР для доступу в кінотеатри і ресторани, і цей захід буде застосовуватися тільки до нещеплених.

«Ми будемо вимагати регулярні тести ПЛР для студентів і співробітників університету, що не були вакциновані від коронавірусу. Ми також будемо проводити обов’язкові тести на ПЛР для рейсів і перевезень на далекі відстані, а також для входу в такі місця, як кінотеатри і ресторани», – сказав Ердоган, повідомляє газета Hurriyet.

З початку навчального року, 6 вересня нещеплені співробітники шкіл повинні будуть проходити тест ПЛР не рідше двох разів на тиждень.

За даними Міністерства охорони здоров’я Туреччини, з початку пандемії в країні зареєстровано понад 5,7 мільйона випадків коронавируса, більш 51000 пацієнтів померли. Першу дозу вакцини від СOVID-19 отримали більше 45 мільйонів чоловік.

Джерело: BGNES