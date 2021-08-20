Турция усиливает противоэпидемические мероприятия в кинотеатрах и ресторанах

Турция усиливает противоэпидемические мероприятия. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тесты ПЦР потребуются для входа в ресторан или кинотеатр, а также для путешествий.

Власти страны планируют ввести обязательный тест ПЦР для доступа в кинотеатры и рестораны, и эта мера будет применяться только к непривитых.

«Мы будем требовать регулярные тесты ПЦР для студентов и сотрудников университета, которые не были вакцинированы от коронавируса. Мы также будем проводить обязательные тесты на ПЦР для рейсов и перевозок на дальние расстояния, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны», — сказал Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

С начала учебного года, 6 сентября непривитые сотрудники школ должны будут проходить тест ПЦР не реже двух раз в неделю.

По данным Министерства здравоохранения Турции, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 5,7 миллиона случаев коронавируса, более 51000 пациентов умерли. Первую дозу вакцины от СOVID-19 получили более 45 миллионов человек.

Источник: BGNES