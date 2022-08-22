Росія втратила першість: Анталію відвідали понад 8 млн туристів

Зі зростанням турпотоку цей туристичний регіон Туреччини почав повертатися до допандемічних показників. Торік Анталья загалом прийняла близько 9 млн туристів.

Завдяки своїм кліматичним умовам та історичним пам’яткам Анталья може приймати туристів цілий рік.

Лідером турпотоку в Анталію за 7,5 місяців поточного року стала Німеччина. З цієї країни до туристичної столиці Туреччини прибуло 1 млн 364 тис. мандрівників, що на 250 відсотків перевищує показники 2021 року за аналогічний період. Росія, яка в попередні роки займала лідируючу позицію, цього року розташувалася на другому місці. Так, кількість російських туристів, які прибули до Анталії цього року, становило 1 млн 276 тис. (зростання на 13 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року). Далі йдуть Великобританія – 617440 туристів, Польща – 392135 і Нідерланди – 236115.

У розмові з агентством «Анадолу» губернатор Анталії Ерсін Язиджі також відзначив зростання турпотоку до регіону.

«Кількість туристів, які прибули до Анталії, перевищила 8 млн. Цей показник набагато випереджає статистику аналогічного періоду минулого року. Протягом тривалого періоду в середньому за добу в Анталії реєструється понад 70 тис. мандрівників. Влада регіону часто проводить зустрічі з представниками туристичної сфери. До кінця жовтня більшість готелів загалом заброньовані. Ми розраховуємо на успішне завершення туристичного сезону», – сказав губернатор.