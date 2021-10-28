Названо 2 курорти Туреччини, де літній сезон продовжать до грудня

Осінній сезон 2021 виявився для турецьких курортів навіть кращим за «доковідний» 2019, і на деяких курортах готелі розраховують продовжити роботу до грудня. Про це у турецьких ЗМІ заявив Юлкай Атмака, президент Асоціації професійних менеджерів готелів.

«Майже всі готелі все ще відкриті, незважаючи на кінець жовтня. Ми маємо дуже гарний жовтень і також буде хороший зимовий сезон. Виникає попит на гольф, спорт та конгресний туризм на зимовий час. Якщо ми не досягнемо у зимовому сезоні успіхів 2019, то він точно буде кращим, ніж зима 2020 року», – заявив експерт.

Він також розповів, що на деяких курортах закриття готелів уже розпочалося, оскільки заповнюваність починає знижуватися. Але деякі розраховують продовжити сезон до грудня та плавно перейти до новорічних канікул. «Аланія розпочала підготовку до закриття деяких готелів, така сама ситуація у Сіді. Схоже, що сезон буде продовжено в Белеку та Кунду – тут є великий попит на готелі як для відпочинку, так і для проведення конгресів. Це провісник гарного зимового сезону», – заявив експерт.

Він також додав, що загалом у провінції Анталія був добрий сезон. «В даний час кількість туристів, які приїжджають до Анталії, перевищила 8 мільйонів людей. До кінця року ця цифра може сягнути 9 мільйонів. Але важливіше за цифри туристів – можливість продовження туристичного сезону. Багато готелів, які почали закриватися у жовтні, відклали закриття до середини або кінця листопада цього року», – заявив турецький експерт.