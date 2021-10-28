Названы 2 курорта Турции, где летний сезон продлят до декабря

Осенний сезон 2021 года оказался для турецких курортов даже лучше «доказательного» 2019 года, и на некоторых курортах отели рассчитывают продолжить работу до декабря. Об этом в турецких СМИ заявил Юлкай Атмак, президент Ассоциации профессиональных менеджеров гостиниц.

«Почти все отели все еще открыты, несмотря на конец октября. У нас очень хороший октябрь и также будет хороший зимний сезон. Возникает спрос на гольф, спорт и конгрессный туризм в зимнее время. Если мы не добьемся в зимнем сезоне успехов 2019, то он точно будет лучше, чем зима 2020 года», — заявил эксперт.

Он также рассказал, что на некоторых курортах закрытие гостиниц уже началось, поскольку заполняемость начинает снижаться. Но некоторые рассчитывают продлить сезон до декабря и плавно перейти на новогодние каникулы. «Алания начала подготовку к закрытию некоторых отелей, такая же ситуация в Сиди. Похоже, что сезон будет продолжен в Белеке и Кунде – здесь большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конгрессов. Это предсказатель хорошего зимнего сезона», — заявил эксперт.

Он также добавил, что в провинции Анталия был хороший сезон. «В настоящее время количество туристов, приезжающих в Анталию, превысило 8 миллионов человек. К концу года эта цифра может составить 9 миллионов. Но важнее цифр туристов – возможность продления туристического сезона. Многие гостиницы, которые начали закрываться в октябре, отложили закрытие до середины или конца ноября этого года», – заявил турецкий эксперт.

Источник: Турпром