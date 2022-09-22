На популярному гірськолижному курорті Туреччини випав перший сніг

На популярному гірськолижному курорті Ерджієс у Туреччині випав перший сніг.

На території одного із найпопулярніших зимових центрів Туреччини на горі Ерджієс випав перший сніг. Морозна погода у цій місцевості зберігається з вечора середи, 21 вересня: минулої ночі тут було -7°С. Сніговий покрив на висотах від 3000 метрів досягає 8 см.

Нагадаємо, курорт Ерджієс розташований на схилах однойменної гори на висоті 3 917 м у провінції Кайсері, неподалік Каппадокії. На курорті обладнано 18 трас різного рівня складності, працюють 13 витягів. Сезон катання триває з листопада до квітня.