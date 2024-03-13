Двоє туристів загинули на гірськолижному курорті Японії

Двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок сходження лавини в гірськолижному курорті Хоккайдо, передає The Japan Times.

За даними поліції Хоккайдо, близько 11 години ранку 11 березня до пожежної частини міста Кутчан надійшов дзвінок про те, що троє членів групи із шести лижників потрапили під лавину на горі Етей.

Двоє людей, імовірно іноземні туристи, — чоловік і жінка — у несвідомому стані були доставлені до лікарні, де пізніше померли.

Ще один гірськолижник отримав травму плеча, яка не становить загрози для життя.

За даними районної метеорологічної обсерваторії Саппоро, в районі гори Етей в день трагедії не було рясних снігопадів, що зводило до небезпеки виникнення сходу лавин до мінімуму.

Поліція та пожежна служба з’ясовують обставини події.