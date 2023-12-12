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СШАТуризм

Віч-на-віч: ведмідь налякав туристів на курорті в Каліфорнії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Віч-на-віч: ведмідь налякав туристів на курорті в Каліфорнії

У соціальних мережах обговорюється відеозапис несподіваної появи ведмедя на американському гірськолижному курорті біля озера Тахо. На кадрах видно, як “лижник мало не зіткнувся з твариною”.

Користувач TikTok Тао (@tao7570) опублікував у себе відео, яке зібрало вже майже 650 тисяч переглядів. На кадрах помітно, як на гірськолижний схил вибіг ведмідь, мало не збивши лижників та сноубордистів.

Автор ролика вказав на своєму посту геотег, відзначивши гірськолижний курорт (Heavenly Mountain Resort), штат Каліфорнія.

@tao7570 Almost hit a bear skiing down ridgerun Heavenly. Didn’t realize it was a bear until it was too close #Tahoe #LakeTahoe #tahoelife #travel #heavenly #ski #bear #wildanimals ♬ original sound – Tao

“Тільки не збив ведмедя, спускаючись на лижах з траси. Не зрозумів, що це був ведмідь, поки він не виявився надто близько”, – поділився своїми враженнями чоловік.

Під постом вже понад сімсот коментарів. Багато користувачів соцмережі відзначають, що, якби не відео, мало хто повірив би у подію.

“Як вчасно ведмідь проскочив”, “Я переглянув це вже сто разів”, “Здається, ведмідь сказав собі: “Зараз чи ніколи”, – пишуть користувачі соцмережі під постом.

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