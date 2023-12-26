Названо 10 хитрощів скупих туристів, аби не платити: деякі навіть їдять сніг

Десять хитрощів скупих туристів, які не проти зайнятися «спортом мільйонерів» – тобто, гірськими лижами, – але платити воліють якнайменше, представило видання Daily Star. Вони посилаються на дані дослідження Sunweb, яка опитала туристів, які планують вирушити на гірськолижний відпочинок, про те, чи скорочуватимуть вони свої витрати, і якщо будуть, то як. Опитування відбувалося в Британії, але деякі прийоми місцевих туристів щодо скорочення своїх витрат явно застосовують і інші відпочиваючі.

Так, туристи майже одноголосно сказали, що економити цього сезону однозначно будуть. Деякі «екстремали» навіть заявили про готовність «їсти сніг на схилах гір», щоб уникнути шалених витрат за купівлю бутильованої води та перекус на схилах. Втім, до списку 10 найпопулярніших способів заощадити такого екстриму не увійшло.

В основному, якщо говорити про перекус на схилах, туристи готові принести упакований ланч із собою на гору, також вони планують відмовляти від усіх можливостей індустрії апре-ски заради відпочинку у себе в номері, у тому числі з випивкою з супермаркету. Причому «затаритися» для цього вони віддадуть перевагу не курортним цінам, а д’ют-фрі.

Загалом перша десятка способів заощадити включає: