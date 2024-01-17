Понад 1000 туристів виявилися заблокованими на гірськолижному курорті

Понад 1000 туристів було заблоковано на новому гірськолижному курорті Алтаю, на кордоні Китаю з Монголією, Росією та Казахстаном. Причиною цього стали десятки лавин, які майже повністю перекрили дороги — так, що доставляти туристам їжу та евакуювати постраждалих у вівторок довелося повітрям.

Як повідомляють китайські ЗМІ, сталося це у китайській префектурі Алтай у Сіньцзянському регіоні, неподалік кордону. Село Хему, у якого і розташовується гірськолижний курорт, повністю відрізало від світу. ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію шосейних доріг заявили, що лавини торкнулися 350 кілометрів доріг. Станом на суботу було зареєстровано як мінімум 31 лавину.

Роботи з розчищення доріг були ускладнені через географічне положення місцевості, оскільки дороги, що ведуть до Хему, розташовані в долині з покритими деревами схилами. У результаті постраждалих доставляли повітрям на військовому гелікоптері, а припаси, такі як продовольство і паливо, доставлялися літаком. Лише увечері до курорту змогла доїхати спецтехніка.

У результаті погодна НП, судячи з усього, перерве його роботу. Влада району Канас, де розташоване село Хему, заявила, що цей район буде закритий для туристів як мінімум до 20 січня через екстремальні погодні умови.