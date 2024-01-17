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Понад 1000 туристів виявилися заблокованими на гірськолижному курорті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Понад 1000 туристів виявилися заблокованими на гірськолижному курорті
Понад 1000 туристів було заблоковано на новому гірськолижному курорті Алтаю, на кордоні Китаю з Монголією, Росією та Казахстаном. Причиною цього стали десятки лавин, які майже повністю перекрили дороги — так, що доставляти туристам їжу та евакуювати постраждалих у вівторок довелося повітрям.
Як повідомляють китайські ЗМІ, сталося це у китайській префектурі Алтай у Сіньцзянському регіоні, неподалік кордону. Село Хему, у якого і розташовується гірськолижний курорт, повністю відрізало від світу. ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію шосейних доріг заявили, що лавини торкнулися 350 кілометрів доріг. Станом на суботу було зареєстровано як мінімум 31 лавину.
Роботи з розчищення доріг були ускладнені через географічне положення місцевості, оскільки дороги, що ведуть до Хему, розташовані в долині з покритими деревами схилами. У результаті постраждалих доставляли повітрям на військовому гелікоптері, а припаси, такі як продовольство і паливо, доставлялися літаком. Лише увечері до курорту змогла доїхати спецтехніка.
У результаті погодна НП, судячи з усього, перерве його роботу. Влада району Канас, де розташоване село Хему, заявила, що цей район буде закритий для туристів як мінімум до 20 січня через екстремальні погодні умови.

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