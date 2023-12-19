Болгарія перестала бути найдешевшим гірськолижним напрямком у Європі вперше за кілька років. Згідно з дослідженням, проведеним британськими туроператорами Post Office Travel Money і Crystal Ski Holidays, курорт Бардонеккья в Італії, який претендує на звання найдоступнішого гірськолижного курорту в Європі, змістив з першого місця болгарський Боровець — і це сталося вперше з 2019 року.

Під час комплексного дослідження розглядалися такі параметри, як витрати на скі-паси, оренду спорядження, уроки, обіди та напої на схилах у 36 європейських містах. У результаті було виявлено, що італійський курорт Бардонекк’я виявився місцем із оптимальним співвідношенням ціни та якості з мінімальним зростанням цін на 1,4% порівняно з попереднім роком. Попередній лідер кількох років, болгарський курорт Боровець, посів друге місце, показавши зростання цін на 8,2%. При цьому найбільш популярний болгарський курорт Банско, що був найдешевший у 2018, «вийшов» навіть із першої п’ятірки найдешевших і посів шосте місце. Причому ціни там зросли на 18,1%, переважно через збільшення витрат на лижну школу.

Crystal Ski Holidays також привела ціни на курортах. Італійський курорт обійдеться туристові близько 445 євро. У той час як за відпочинок у Борівці – 460 євро. Різниця не те, щоб істотна, але все ж таки «в наявності». Курорт Банско підняв ціни вище 532 євро.

Дослідження також показало, що із 31 розглянутого в ньому курорту ціни впали на дев’ятьох. Найсильніше – на 5.5% подешевшали французький курорт Лез-Арк і швейцарський курорт Венген. Також дослідники заявили, що зимову відпустку на лижах у період із грудня по квітень планують 12% туристів із опитаних.