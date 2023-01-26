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Ми закриємо готелі, розпустимо персонал і поїдемо: найбільший курорт Туреччини опинився на межі краху

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині оголошено про банкрутство найстарішої національної мережі готелів

“У найгіршому випадку ми закриємо готелі, розпустимо персонал і поїдемо”, – так прокоментували тяжку ситуацію представники готелів найбільшого турецького гірськолижного курорту Улудаг, який опинився на межі краху. Небезпечний сюрприз піднесла погода – на курорті так і не з’явилося нормального снігового покриву, тому завантаження готелів насилу досягає 40%, а гірськолижні інструктори, підйомники та прокат обладнання за фактом залишаються без роботи.

Улудаг переживає найсуворішу зиму – пишуть турецькі ЗМІ. У перший тиждень високого сезону з боку внутрішніх туристів – у Туреччині зараз канікули – готелі увійшли з мінімальним завантаженням, у кращому випадку в 40%. Суттєва частина персоналу залишається без роботи — співробітників гірськолижних комплексів в Улудазі майже ніколи не викликають на робочі місця, а деякі готелі обслуговують третину персоналу.

«Я ніколи раніше не бачив такої атмосфери в Улудазі. У звичайні дні зараз усі готелі Улудага на 6000 місць були б заповнені, весь святковий період щодня приїжджало б близько 7-8 тисяч туристів. З одноденними туристами щодня було б 15-20 тисяч лижників. Але зараз їх немає», – розповів Мехмет Халук Бесерен, колишній президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Південної Мармари (GUMTOB) та власник готелю Uludağ Beceren.

Він заявив, що на курорті є готелі, які так і не відкрилися. Інші поступово відправляють своїх співробітників у неоплачувану відпустку — це стосується персоналу гірськолижних курортів та витягів. «Зараз має бути найприбутковіший період нашого сезону. Але якщо так піде й надалі — ми зможемо лише покрити наші витрати на зарплату персоналу. У гіршому випадку ми закриємо готелі і поїдемо», – підсумував турецький готельєр.

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