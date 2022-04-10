Ердоган зробив важливу заяву щодо обмежень в Туреччині

“Ковід закінчився!” – так вітали турецькі туристичні ЗМІ заяву урядової «Resmi Gazete» про відміну головного циркуляра, що містить заходи щодо стримування пандемії Covid-19, що був опублікований вже в далекому червні 2021 року. Наразі документ скасовано.

Його скасування стало можливим завдяки новому сертифікату «Заходи для державних службовців у рамках Covid-19», опублікованому президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом у сьогоднішньому номері «Офіційної газети», а саме розпорядженню «Нормалізація та заходи, які мають бути вжиті в державних установах та організаціях».

«У процесі нормалізації будуть реалізовані заходи, які мають бути вжиті Міністерством охорони здоров’я та Науковим комітетом», – повідомило офіційне видання. Також у ньому зазначено, що «у боротьбі з епідемією дотримуватимуться заходів та правил, визначених відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Наукового комітету з коронавірусу». Але фактично антикоронавірусні заходи залишаються лише в офіційних організаціях, а туристам цього літа планують дати спокій.

Туреччина в цьому слідує загальноєвропейським трендам. Нагадаємо, що відбувається у країнах Європи:

Іспанія – популярна курортна країна, яка до пандемії постійно опиняється в першій трійці за відвідуваністю фактично «прирівняла» коронавірус до вірусу грипу. Обмеження на в’їзд вже знято на Канарських островах, за ними незабаром підуть Балеарські та континент. МОЗ прийняло рішення лікувати COVID-19 як грип з 28 березня і зняло основні заходи, карантин для легких та безсимптомних випадків скасовано.

Великобританія – країни вже скасовані практично всі заходи, зокрема «в’їзні» карантини, раніше повністю зупиняли туризм країни. При цьому наголошується, що з часу скасування число випадків COVID-19 збільшилося – в основному у зв’язку з варіантом BA.2 одним з найбільш заразних підтипів варіанту «омікрону». Тим не менш, на британських туристів роблять ставку всі масові країни – включаючи Єгипет та Туреччину.

Італія 1 квітня має скасувати надзвичайний стан, який був уперше введений 31 січня 2020 року у зв’язку з епідемією COVID-19 в Італії та продовжувався 7 разів. Також передбачається скасування з 1 квітня та «Green Pass», тобто, місцевого QR-коду, що запитується у державних установах, банках, поштових відділеннях, транспортних засобах громадського транспорту з 1 квітня. Масковий режим у закритих приміщеннях, щоправда, планують зберегти.

У Німеччині заходи щодо рішення уряду з 2 квітня будуть зняті широкомасштабні обмеження, зокрема зобов’язання щодо використання масок. Щоправда кожна земля Німеччини має право «закритися».

У Греції уряд також вирішив послабити заходи, вжиті у боротьбі з COVID-19 цього місяця, та скасував зобов’язання носити маски на відкритому повітрі.

У Швейцарії багато заходів було ослаблено ще з лютого. Знято зобов’язання подавати довідку про щеплення від COVID-19 при вході в ресторани, кафе, культурні заходи та інші закриті приміщення. Скасовано обов’язкове носіння масок на концертних майданчиках, у торгових центрах та школах, особливо на робочих місцях. Однак масковий режим зберігається в громадському транспорті і правило 5-денного карантину для тих, хто має позитивний результат тесту на COVID-19 також у силі.

При цьому в Німеччині зняли ще одне обмеження: тепер карантин для тих, хто підхопив коронавірус, проводитиметься лише на добровільній основі. Федеральний уряд прийняв рішення скасувати зобов’язання щодо карантину “контактних” з Covid-19 з 1 травня. Міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах оголосив, що застосування карантину, яке з цієї дати буде офіційно скасовано як обов’язковий захід, буде лише «настійно рекомендовано» і буде ґрунтуватися на «добровільній основі».

Для тих, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Лікар розвіяв популярний міф про цукор».