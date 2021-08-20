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ТУРЕЧЧИНА

Ердоган: Туреччина не стане європейським звалищем для біженців з Афганістану

Євгеній Подольський
/ Гулливер / Getty Images

Туреччина не планує перетворюватися в європейську базу біженців для Афганістану.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі з урядом, яку цитує BNR. Таким чином, турецький президент дав зрозуміти, що угода з Євросоюзом, подібна угоді про сирійських біженців, завдяки якій хвиля мігрантів з 2015 року була зупинена, далеко не однозначно.

«Європа повинна взяти на себе відповідальність за людей, які покидають Афганістан», – додав Ердоган.

Тим часом, він вітав «помірні» заяви руху Талібан, який прийшов до влади в Афганістані, повідомляє BGNES.

“Незалежно від того, хто перебуває при владі, в хороші або погані часи, ми будемо прагнути допомогти нашим братам в Афганістані. Раніше ми говорили, що приймаємо керівництво Талібану, і тепер ми дотримуємося цієї позиції. Ми вітаємо помірні заяви “Талібан”, – сказав Ердоган в інтерв’ю ряду турецьких телеканалів.

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