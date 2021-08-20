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ТУРЦИЯ

Эрдоган: Турция не станет европейской свалкой для беженцев из Афганистана

Евгений Подольский
/ Гулливер / Getty Images

Турция не планирует превращаться в европейскую базу беженцев для Афганистана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с правительством, которое цитирует BNR. Таким образом, турецкий президент дал понять, что соглашение с Евросоюзом, подобная соглашении о сирийских беженцев, благодаря которой волна мигрантов с 2015 года была остановлена, далеко не однозначно.

«Европа должна взять на себя ответственность за людей, покидающих Афганистан», — добавил Эрдоган.

Между тем, он приветствовал «умеренные» заявления движения Талибан, который пришел к власти в Афганистане, сообщает BGNES.

«Независимо от того, кто находится у власти, в хорошие или плохие времена, мы будем стремиться помочь нашим братьям в Афганистане. Ранее мы говорили, что принимаем руководство Талибана, и теперь мы придерживаемся этой позиции. Мы приветствуем умеренные заявления «Талибан», — сказал Эрдоган в интервью ряду турецких телеканалов.

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