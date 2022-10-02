У Стамбулі відкрили нову лінію метро, яка з’єднує його з аеропортом Сабіха Гекчен

Нову лінію метро в Стамбулі, яка забезпечує зв’язок з аеропортом Сабіха Гекчен, було відкрито сьогодні на церемонії в присутності президента Реджепа Ердогана, повідомляє турецька приватна телекомпанія NTV з посиланням на BTA.

Лінія щодня перевозитиме 1,2 мільйона пасажирів, а швидкість руху поїздів становитиме 80 км/год. Нова лінія має загалом п’ять станцій.

З її відкриттям стамбульське метро матиме загалом сім гілок завдовжки понад 103 км. Поїздка з аеропорту до стамбульського району Кадикей займе близько 45 хвилин.

Президент Туреччини пообіцяв, що найближчими місяцями нову лінію буде продовжено до аеропорту Стамбула. Він похвалився досягненнями правління своєї Партії справедливості та розвитку (АК) за останні роки.

“Дехто хоче взяти на себе заслугу залізничних систем, які ми побудували. Ви розумієте, хто вони, чи не так? Ми дамо їм найкращий урок у червні?” – запитав Ердоган, маючи на увазі дату наступних чергових виборів у Туреччині у червні наступного року. Він сказав, що Міністерство транспорту та інфраструктури збудувало 312 км міської залізничної мережі Туреччини загальною протяжністю 811 км.

“Ми покращили якість життя нашого народу завдяки роботам століття, які ми надали нашій країні за останні 20 років. Ми залишаємо новим поколінням сильну Туреччину. Так називається наш маніфест? Століття Туреччини… Зараз ми будемо для цього працювати», – також заявив турецький лідер.