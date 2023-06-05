Анталія пішла під воду: туристів попередили про небезпеку

Внаслідок злив, що обрушилися на головну курортну провінцію Анталія на півдні Туреччини, з берегів вийшов струмок Сарикавак і затопив туристичні об’єкти регіону. Так Анталія опинилася під водою. Місцева влада попередила туристів про небезпеку, повідомила газета Milliyet.

Інцидент стався в районі Кумлуджа, що за 50 км від Кемера вранці 3 червня. У туристичній провінції напередодні було оголошено «жовтий код» небезпеки. Селеві потоки, викликані зливами, обрушилися на цей популярний курорт і завдали значних пошкоджень туристичним об’єктам в районі Адрасан – важливому туристичному центрі Кумлуджа на середземноморському узбережжі Туреччини. Потужний потік потягнув у море альтанки, встановлені неподалік пляжу. Внаслідок повені пляж Адрасан, відомий своїм бірюзовим кольором, був повністю затоплений, а колір моря змінився на коричневий. Очевидці також помітили автомобіль, що дрейфує. Усередині був водій. Поки води несли транспортний засіб, чоловік зміг вибратися назовні.

Попередження про сильний дощ із жовтим кодом було випущено для 30 провінцій, включаючи курортну Анталію, де відпочивають європейці. Повний список регіонів охопив південь і схід Мармурового моря, Егейського моря, а також західну частину Чорного моря: Афьонкарахісар, Анталія, Баликесір, Болу, Бурса, Чанкірі, Ескішехір, Стамбул, Кастамону, Кютахья, Мугла, Синоп, Зонгулдак Анкара, Айдин, Біледжик, Бурдур, Чанаккале, Денізлі, Іспарта, Ізмір, Коджаелі, Маніса, Сакар’я, Усак, Кіріккале, Ялова, Дюздже. У цих локаціях країни очікуються тривалі опади та грози, сильний вітер із поривами до 40-60 км/год.

Як бачимо, несприятливі погодні умови охопили і столицю Туреччини — Анкару, де весь день відбувалися важливі політичні події, включаючи ухвалення президентом Туреччини Реджепом Ердоганом присяги та церемонію його інавгурації.

Місцева влада та туроператори попередили туристів та місцевих жителів про можливі небезпеки, пов’язані з сильними опадами. Рекомендується виявляти обережність та дотримуватись заходів безпеки, особливо при виникненні повеней, локальних потопів, блискавок, граду та сильних вітрів під час дощів.

Мандрівникам, які планують поїздки до Анталії та сусідніх регіонів, також порадили стежити за новинами про погодні умови та звертатися до місцевих органів влади та туристичних агентств для отримання актуальної інформації та рекомендацій. Попри те, що сталося, прогнозується, що температура в регіоні буде відповідати сезонним нормам. Проте туристам все ж таки варто бути пильними і звертати увагу на метеорологічні зведення.