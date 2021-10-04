Таїланд запускає власну криптовалюту

Таїланд: всім відомі пляжі, мальовничі острови, відпочинок, релаксація – а тепер власна крипто валюта? Все про крипто планах Управління по туризму Таїланду (TAT).

Як повідомила Bangkok Post, Управління по туризму Таїланду (TAT) в даний час вивчає, чи може його власна криптовалюта справити позитивний вплив на туристичну індустрію країни. Згідно TAT, своєчасний крок в цьому напрямку може дати Таїланду прибутковий шматок крипто валютного пирога. Поки що єдине що відомо про можливість використання такого токена – це те, що ваучери можуть бути перетворені в цифрові маркери.

Проте, перед використанням нової крипто валюти у Управління по туризму Таїланду ще багато роботи. Ютасак Супасорн, голова ТАТ, належним чином прокоментував:

«Нам необхідно підготувати цифрову інфраструктуру і цифрову грамотність наших постачальників туристичних послуг для запуску крипто-туризму. Тому що традиційна бізнес-модель може не встигнути за новими змінами».

Ютасак Супасорн додав, що TAT в даний час веде переговори з Фондовою біржею Таїланду. За його словами, разом вони хочуть подумати про можливість створення затребуваного токена. Така кооперація необхідна, так як ТАТ сам є державною організацією, тому він повинен виявляти особливу обережність, щоб працювати в гармонії з іншими органами влади в країні, дотримуючись при цьому всі відповідні постанови уряду і законодавчих актів. Таким чином, також необхідно спочатку визначити, чи уповноважений TAT випускати такий токен в першу чергу. Щоб мати на своєму боці компетентного партнера для реалізації своїх планів, TAT покладається на Bitkub. За словами Bitkub, крипто валютна біржа номер один в Таїланді приносить більше 76 мільйонів доларів в день на торгівлю криптовалюта.

Короткостроковий імпульс для Таїланду

У 2019 дохід Таїланду від туризму склав 65,082 мільярда доларів США. Для порівняння, загальний ВВП Таїланду в тому ж році склав 544,264 мільярда доларів США. Таким чином, тільки на індустрію туризму доводилося 8,36 відсотка ВВП в 2019 році. Таким чином, туризм є важливу складову економіки Таїланду. Ютасак Супасорн також цитує це. Крім того, він очікує, що нова криптовалюта дасть короткостроковий поштовх розвитку туристичної індустрії Таїланду. За словами чиновника, токен може підвищити конкурентоспроможність індустрії туризму в країні. Також на думку експертів такий спеціалізований токен поліпшить крипто валютну атмосферу в країні в цілому, компенсувати збитки, завдані кризою коронавируса, і, в кінцевому підсумку, залучити до Таїланду прихильників і ентузіастів криптовалюта з усього світу.