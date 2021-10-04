Таиланд запускает собственную криптовалюту

Тайланд: всем известные пляжи, живописные острова, отдых, релаксация — а теперь собственная крипто валюта? Все о крипто планах Управления по туризму Таиланда (TAT).

Как сообщила Bangkok Post, Управление по туризму Таиланда (TAT) в настоящее время изучает, может ли его собственная криптовалюта оказать положительное влияние на туристическую индустрию страны. Согласно TAT, своевременный шаг в этом направлении может дать Таиланду прибыльный кусок крипто валютного пирога. Пока что единственное что известно о возможности использования такого токена — это то, что ваучеры могут быть преобразованы в цифровые токены.

Тем не менее, перед использованием новой крипто валюты у Управления по туризму Таиланда еще много работы. Ютасак Супасорн, председатель ТАТ, надлежащим образом прокомментировал:

«Нам необходимо подготовить цифровую инфраструктуру и цифровую грамотность наших поставщиков туристических услуг для запуска крипто-туризма. Потому что традиционная бизнес-модель может не успеть за новыми изменениями».

Ютасак Супасорн добавил, что TAT в настоящее время ведет переговоры с Фондовой биржей Таиланда. По его словам, вместе они хотят подумать о возможности создания востребованного токена. Такая кооперация необходима, так как ТАТ сам является государственной организацией, поэтому он должен проявлять особую осторожность, чтобы работать в гармонии с другими органами власти в стране, соблюдая при этом все соответствующие постановления правительства и законодательные акты. Таким образом, также необходимо сначала определить, уполномочен ли TAT выпускать такой токен в первую очередь. Чтобы иметь на своей стороне компетентного партнера для реализации своих планов, TAT полагается на Bitkub. По словам Bitkub, крипто валютная биржа номер один в Таиланде приносит более 76 миллионов долларов в день на торговле криптовалютой.

Краткосрочный импульс для Таиланда

В 2019 году доход Таиланда от туризма составил 65,082 миллиарда долларов США. Для сравнения, общий ВВП Таиланда в том же году составил 544,264 миллиарда долларов США. Таким образом, только на индустрию туризма приходилось 8,36 процента ВВП в 2019 году. Таким образом, туризм представляет собой важную составляющую экономики Таиланда. Ютасак Супасорн также цитирует это. Кроме того, он ожидает, что новая криптовалюта даст краткосрочный толчок развитию туристической индустрии Таиланда. По словам чиновника, токен может повысить конкурентоспособность индустрии туризма в стране. Также по мнению экспертов такой специализированный токен улучшит крипто валютную атмосферу в стране в целом, компенсировать ущерб, нанесенный кризисом коронавируса, и, в конечном итоге, привлечь в Таиланд приверженцев и энтузиастов криптовалюты со всего мира.