Таїланд легалізував популярний місцевий наркотик

Влада Таїланду легалізувала використання наркотичної рослини Mitragina specsiosa, також відомого як Крат. Він був широко поширений серед місцевого населення протягом століть, але до сих пір перебував у списку заборонених препаратів.

Крат використовується в традиційної тайської медицини і є провідним опиатом, що володіє м’яким ейфоричним ефектом. Він викликає почуття співпереживання, підвищення лібідо, зміну здатності фокусувати погляд, ефект оніміння, відчуття жару і пітливості.

Листя рослини містять мітрагінін, і їх жують як замінник опіатів і стимулятора в Таїланді і Південно-Східної Азії в основному представники робочого класу.

Місцеве мусульманське населення готує з листя дешевий наркотичний напій під назвою 4х100. Крім кратома, він містить сироп від кашлю і кока-колу, а також марихуану.

Рішення про легалізацію прийнято на тлі зростання числа наркозалежних молодих людей в країні.