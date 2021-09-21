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Таїланд легалізував популярний місцевий наркотик

Таїланд легалізували популярний місцевий наркотик
Gulliver/Getty Images
ТАЇЛАНД
Гліб Парфененко

Влада Таїланду легалізувала використання наркотичної рослини Mitragina specsiosa, також відомого як Крат. Він був широко поширений серед місцевого населення протягом століть, але до сих пір перебував у списку заборонених препаратів.

Крат використовується в традиційної тайської медицини і є провідним опиатом, що володіє м’яким ейфоричним ефектом. Він викликає почуття співпереживання, підвищення лібідо, зміну здатності фокусувати погляд, ефект оніміння, відчуття жару і пітливості.

Таїланд легалізував популярний місцевий наркотик
Gulliver/Getty Images

Листя рослини містять мітрагінін, і їх жують як замінник опіатів і стимулятора в Таїланді і Південно-Східної Азії в основному представники робочого класу.

Таїланд легалізував популярний місцевий наркотик
Gulliver/Getty Images

Місцеве мусульманське населення готує з листя дешевий наркотичний напій під назвою 4х100. Крім кратома, він містить сироп від кашлю і кока-колу, а також марихуану.

Таїланд легалізував популярний місцевий наркотик
Gulliver/Getty Images

Рішення про легалізацію прийнято на тлі зростання числа наркозалежних молодих людей в країні.

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