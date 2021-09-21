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ТАИЛАНД

Таиланд легализовал популярный местный наркотик

Глеб Парфененко
Таиланд легализовал популярный местный наркотик
Gulliver/Getty Images

Власти Таиланда легализировало использования наркотического растения Mitragina specsiosa, также известного как Крат. Он был широко распространен среди местного населения на протяжении веков, но до сих пор находился в списке запрещенных препаратов.

Крат используется в традиционной тайской медицине и является ведущим опиатом, обладающий мягким эйфорическим эффектом. Он вызывает чувство сопереживания, повышение либидо, изменение способности фокусировать взгляд, эффект онемения, ощущение жара и потливости.

Таиланд легализовал популярный местный наркотик
Gulliver/Getty Images

Листья растения содержат митрагинин, и их жуют как заменитель опиатов и стимулятора в Таиланде и Юго-Восточной Азии в основном представители рабочего класса.

Таиланд легализовал популярный местный наркотик
Gulliver/Getty Images

Местное мусульманское население готовит из листьев дешевый наркотический напиток под названием 4х100. Кроме кратома, он содержит сироп от кашля и кока-колу, а также марихуану.

Таиланд легализовал популярный местный наркотик
Gulliver/Getty Images

Решение о легализации принято на фоне роста числа наркозависимых молодых людей в стране.

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