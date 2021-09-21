Таиланд легализовал популярный местный наркотик

Власти Таиланда легализировало использования наркотического растения Mitragina specsiosa, также известного как Крат. Он был широко распространен среди местного населения на протяжении веков, но до сих пор находился в списке запрещенных препаратов.

Крат используется в традиционной тайской медицине и является ведущим опиатом, обладающий мягким эйфорическим эффектом. Он вызывает чувство сопереживания, повышение либидо, изменение способности фокусировать взгляд, эффект онемения, ощущение жара и потливости.

Листья растения содержат митрагинин, и их жуют как заменитель опиатов и стимулятора в Таиланде и Юго-Восточной Азии в основном представители рабочего класса.

Местное мусульманское население готовит из листьев дешевый наркотический напиток под названием 4х100. Кроме кратома, он содержит сироп от кашля и кока-колу, а также марихуану.

Решение о легализации принято на фоне роста числа наркозависимых молодых людей в стране.