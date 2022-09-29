У топ-10 рейтингів найкращих університетів світу регулярно потрапляють вузи США, Великобританії та Швейцарії. У топ-100 – університети країн Євросоюзу, Азії, Австралії, Канади.

Розповідаємо, як присуджують місця у рейтингах найкращих вузів, скільки коштує навчання у найпрестижніших університетах світу, як спростити дитині переїзд до іншої країни та заощадити на освіті.

Рейтинги найкращих університетів

Щороку консалтингові компанії та ЗМІ публікують рейтинги найкращих навчальних закладів. Вони оцінюють різні параметри:

кількість викладачів та випускників з престижними нагородами;

дослідні програми;

перспективи працевлаштування після закінчення університету

QS World University Rankings – рейтинг найкращих вузів світу, який публікує аналітична компанія Quacquarelli Symonds (QS). Компанія спеціалізується на аналітиці у сфері вищої освіти.

Університети оцінюють за кількома критеріями:

кількості викладачів та студентів з інших країн;

співвідношення їх кількості,

цитованості факультетів,

репутації вузів в академічному середовищі та серед роботодавців.

Кожен показник оцінюють за стобальною шкалою.

Академічна репутація університету має найвищу вагу при складанні рейтингу. Компанія QS дізнається експертну думку 130 000 осіб, зайнятих у сфері вищої освіти, щодо якості викладання та досліджень у вузах.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) складає компанія Shanghai Ranking Consultancy. При складанні рейтингу оцінюють близько 2000 університетів та публікують 1000 найкращих.

Критерії оцінки університетів:

кількість випускників, які здобули Нобелівську чи Філдсівську премію;

викладацький склад – кількість викладачів з Нобелівською або Філдсівською премією, цитування;

результати досліджень – статті у престижних наукових журналах та матеріали, враховані в індексах наукового цитування;

академічна успішність студентів.

Найбільшу вагу при складанні рейтингу надають результатам досліджень та викладацькому складу.

The World University Rankings щорічно публікує британський журнал Times Higher Education (THE). До рейтингу включають понад 1600 вузів із 99 країн світу.

Університети оцінюють за 13 показниками, які відображають якість викладання, дослідницької діяльності, міжнародного співробітництва та обміну знаннями. Найбільшу вагу має престижність університету, академічна репутація та кількість цитувань.

Кожна компанія використовує особливу методологію під час складання рейтингу, тому місця розподіляються по-різному.

Топ-10 університетів світу у 2021—2022 роках за версією QS, ShanghaiRanking та Times Higher Education

Місце Університет та країна QS World University Rankings 2022 Academic Ranking of World Universities, ShanghaiRanking THE World University Rankings 10 Чиказький університет, США Чиказький університет, США Чиказький університет, США 9 – Каліфорнійський технологічний інститут, США Єльський університет, США 8 Швейцарська вища технічна школа Цюріха, Швейцарія Університетський коледж Лондона, Великобританія Колумбійський університет, США Каліфорнійський університет у Берклі, США 7 Імперський коледж Лондона, Великобританія Оксфордський університет, Великобританія Прінстонський університет, США 6 Каліфорнійський технологічний інститут, США Прінстонський університет, США – 5 Гарвардський університет, США Каліфорнійський університет у Берклі, США Кембриджський університет, Великобританія Массачусетський технологічний інститут, США 4 – Массачусетський технологічний інститут, США Стенфордський університет, США 3 Кембриджський університет, Великобританія Кембриджський університет, Великобританія – 2 Оксфордський університет, Великобританія Стенфордський університет, США Каліфорнійський технологічний інститут, США Гарвардський університет, США 1 Массачусетський технологічний інститут, США Гарвардський університет, США Оксфордський університет, Великобританія

У рейтингу найкращих країн за рівнем освіти лідирують Великобританія, США, Австралія, Нідерланди та Швеція. Дипломи вузів цих країн визнають у понад 90 державах світу — дитина не матиме проблем із працевлаштуванням після випуску.

Журнал Ceoworld порівняв вузи світу за кількістю випускників-мільярдерів. У топ-10 потрапили університети США та Індії. Багато мільярдерів — випускники університетів американської Ліги плюща: асоціації восьми престижних вузів із високою якістю освіти.

Топ-10 вузів світу за кількістю випускників-мільярдерів

Університет Кількість мільярдерів Сукупний капітал Прінстонський університет 11 288,4 млрд доларів Колумбійський університет 11 40,9 млрд доларів Массачусетський технологічний інститут 14 104 млрд доларів Університет Південної Каліфорнії 15 58,5 млрд доларів Корнельський університет 18 65,1 млрд доларів Мумбайський університет 20 162,8 млрд доларів Єльський університет 21 140,8 млрд доларів Стенфордський університет 28 124,4 млрд доларів Пенсільванський університет 28 284,8 млрд доларів Гарвардський університет 29 207 млрд доларів

Найкращі вузи США

Вищу освіту в США здобувають у коледжах та університетах. У коледжах навчають за програмами бакалаврату, в університетах — і бакалаврату, і магістратури, і докторантури. З іншого боку, з урахуванням університетів проводять наукові дослідження.

Вартість вищої освіти в США — одна з найвищих у світі. Навчання в коледжі коштує від 10 000 доларів на рік, в університеті – від 20 000 доларів. Освіта в найкращих вузах країни зазвичай коштує від 50 000 $ на рік без урахування проживання та навчальних посібників.

Всю вартість чи частину може покрити стипендія чи грант: їх дають талановитим абітурієнтам та студентам, а також дітям із незаможних сімей.

Ліга плюща поєднує вісім приватних вузів, розташованих на північному сході США. У Лігу входять:

Гарвардський університет;

Браунівський університет;

Дартмутський коледж;

Єльський університет;

Колумбійський університет;

Корнельський університет;

Пенсільванський університет;

Прінстонський університет.

Університети Ліги плюща – одні з найкращих наукових центрів країни. ВНЗ вважаються престижними і регулярно з’являються в рейтингах найкращих і в США, і у світі. Наприклад, Гарвардський університет займає перше місце в рейтингу ARWU 2021, входить до топ-5 рейтингів QS та THE.

Провідні напрями у більшості вузів Ліги – бізнес, медицина, юриспруденція та гуманітарні науки. Колумбійський, Браунівський, Прінстонський університети та Дартмутський коледж також відомі технічними та природничими факультетами.

Стенфордський університет — один із найавторитетніших вузів у світі. Серед його випускників – засновники Google Сергій Брін та Ларрі Пейдж, колишній президент компанії Yahoo! Марісса Майєр. Ще раніше в університеті навчалися письменник Джон Стейнбек, 31-й президент США Герберт Гувер, криптографи Вітфілд Діффі та Мартін Хеллман та багато інших відомих особистостей.

Університет розташований у Кремнієвій долині, недалеко від міста Пало-Альто. Там навчаються понад 7000 студентів та 9000 аспірантів. Вони вивчають юриспруденцію, медицину, політику, філософію, літературу, музику, історію, акторську майстерність, природничі та інженерні науки.

Массачусетський технологічний інститут (MIT) знаходиться в передмісті Бостона. MIT — один із провідних технічних вузів та дослідницьких центрів у світі. На його базі розвивають робототехніку, займаються проблемами штучного інтелекту, проводять дослідження військових потреб.

Студенти MIT вивчають інженерні та природничі науки, інформаційні технології, економіку, математику, менеджмент, лінгвістику, політику, філософію. Серед випускників вузу — відомі політики, бізнесмени, інженери, дослідники у різних галузях.

Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech) – відомий навчальний заклад у Пасадені, Каліфорнія. Спеціалізується на точних та інженерних науках. Від інших технічних вузів відрізняється більш інтенсивною навчальною програмою та науковим ухилом.

Caltech — відносно невеликий вуз: там навчаються близько 1000 студентів та 1200 аспірантів.

Чиказький університет розташований у місті Чикаго, штат Іллінойс. Вчені цього університету відіграли значну роль у розвитку філології, соціології, економіки, політології, фізики та інших дисциплін.

Університет відомий інститутами професійного навчання: їхні студенти вивчають право, медицину, управління, бізнес, політику та релігію.

Як отримати студентську візу в США на п’ять років

Щоб навчатися у США, потрібна студентська віза категорії F, M чи J залежно від типу освітньої програми.

Друге громадянство допомагає батькам відвідувати дітей за кордоном у будь-який час. Громадяни Мальти відвідують США без візи, а паспорт карибських країн чи Вануату дозволяє отримати довгострокову туристичну візу до США.

Найкращі вузи Великобританії

Вищу освіту у Великій Британії здобувають в університетах, політехнічних інститутах та коледжах. Ступінь бакалавра можна отримати в будь-якому з цих закладів, а закінчити магістратуру чи докторантуру — лише в університеті чи університетському коледжі.

Провідні університети Великобританії іноді називають золотим трикутником. До цього поняття належать вузи, розташовані в Оксфорді, Кембриджі та Лондоні:

Оксфордський університет;

Кембриджський університет;

Імперський коледж Лондона;

Університетський коледж Лондона;

Королівський коледж Лондона;

Лондонську школу економіки та політичних наук.

ВНЗ Золотого трикутника — одні з найпрестижніших у країні. Вони отримують високі прибутки від досліджень та фінансування від уряду країни, а студентам забезпечено високу якість освіти.

У топ-10 рейтингів QS, ARWU та THE входять найзнаменитіші вузи Великобританії – Оксфордський та Кембриджський університет.

Оксфордський університет — один із найстаріших вузів світу, перший серед англомовних.

В Оксфорді навчалися багато відомих діячів: наприклад, прем’єр-міністри Маргарет Тетчер, Тоні Блер, Тереза ​​Мей, Девід Кемерон і Борис Джонсон, актори Х’ю Грант і Роуен Аткінсон. Свого часу студентами університету були письменники Льюїс Керрол, Джон Рональд Руел Толкін та Оскар Уайльд. Так чи інакше з університетом пов’язані 57 нобелівських лауреатів.

Студенти вивчають гуманітарні, суспільні та природничі науки, математику, медицину. Університет складається із 38 коледжів. У навчанні використовують систему тьюторства: кожному студенту допомагає фахівець із обраного напрямку.

Кембриджський університет – один із найстаріших у світі: він був заснований на початку 13 століття. З ним так чи інакше пов’язані 130 нобелівських лауреатів — більше, ніж із будь-яким іншим університетом у світі. У Кембриджі навчався знаменитий фізик Стівен Хокінг, спадкоємець британської корони принц Чарльз, багато відомих політиків, науковців, письменників і акторов.

Університет складається із 31 коледжу. Студенти вивчають медицину, гуманітарні, суспільні, природничі та технічні науки.

Скільки коштує навчання у Великій Британії і як приїжджати до країни без візи

Вартість освіти у британських вузах залежить від громадянства абітурієнта. Для британців і громадян Євросоюзу, які залишилися у Великій Британії після Брекзиту, навчання коштує в кілька разів дешевше.

Для іноземних студентів навчання на програмах бакалаврату в Оксфорді коштує від 29 500 до 39 010 £ на рік. Рік навчання в Кембриджі коштує від 23340 до 60942 £. Для громадян Великобританії навчання на бакалавріаті в обох вузах коштує 9250 £ на рік.

Щоб навчатися у британському вузі, потрібно отримати студентську візу. Зазвичай її видають терміном від шести місяців до двох років залежно від типу курсу.

Батькам також знадобиться віза, щоб приїхати до дитини. Обійтися без неї допоможе громадянство Мальти, Антигуа та Барбуди, Гренади, Домініки, Сент-Люсії чи Сент-Кітс та Невіс. Країни входять до Співдружності націй, тому їхні громадяни можуть проводити у Великій Британії до 180 днів на рік без візи.

Найкращі європейські вузи

Університети Швейцарії та країн Євросоюзу щороку займають високі місця у топ-100 вузів світу за версією різних рейтингів. Система освіти в кожній із країн побудована на основі Болонської системи — завдяки цьому диплом, здобутий в одній європейській країні, без проблем визнають в іншій.

Ступінь бакалавра студенти отримують за 3-4 роки, потім ще від 1 до 2 років навчаються у магістратурі. Магістри можуть вступити до докторантури.

Європейські університети з топ-100 рейтингу QS World University Rankings 2022

Місце у рейтингу Університет та країна 8 Швейцарська вища технічна школа Цюріха, Швейцарія 14 Федеральна політехнічна школа Лозанни, Швейцарія 44 Paris Science et Lettres, Франція 49 Паризький технологічний інститут, Франція 50 Мюнхенський технічний університет, Німеччина 55 Амстердамський університет, Нідерланди 57 Делфтський технічний університет, Нідерланди 63 Гейдельберзький університет, Німеччина 64 Мюнхенський університет Людвіга-Максіміліана, Німеччина =70 Левенський католицький університет, Бельгія =70 Цюріхський університет, Швейцарія 72 Університет Сорбони, Франція 79 Копенгагенський університет, Данія 86 Університет Париж-Саклі, Франція 87 Лундський університет, Швеція 89 Королівський технологічний інститут, Швеція 99 Датський технічний університет, Данія

Освіта в Євросоюзі та Швейцарії найчастіше коштує дешевше, ніж у США та Великій Британії. Наприклад, у більшості земель Німеччини студенти сплачують лише невеликий адміністративний внесок — близько 300 євро на семестр. У Португалії та на Мальті дитина резидента країни може вступити до державного університету та навчатися безкоштовно.

У вузах викладають державними мовами. Деякі університети пропонують курси англійською — вони коштують дорожче.

Як економити на освіті в Європі та навчатися без візи

Щоб навчатися у європейському вузі, потрібно отримувати студентський ВНП. Він обмежує термін перебування в країні і не дозволяє легко перевестися до університету іншої європейської держави.

Не всі країни дозволяють випускникам-іноземцям затриматися в країні надовго, щоб знайти роботу: наприклад, у Швейцарії ВНЖ можна продовжити лише на півроку. Роботодавцям буває складно працевлаштувати іноземця не з країни Євросоюзу: для цього треба довести, що не вдалося знайти працівника серед місцевих мешканців.

У Португалії, Греції, Іспанії та на Мальті можна отримати дозвіл на проживання за інвестиції, в Австрії та Швейцарії — ВНЖ для фінансово незалежних осіб. Ці статуси дозволяють дитині вчитися без візи у країні, яка видала картку ВНЖ.

У Португалії інвестори та члени їхніх сімей можуть працювати та вести бізнес, на Мальті – отримати дозвіл на роботу.

Паспорт однієї з країн Євросоюзу дозволяє навчатись без візи у будь-якій країні об’єднання. Ціни на освіту для громадян Євросоюзу є нижчими, ніж для іноземців з інших держав. Після університету можна переїхати до будь-якої країни об’єднання та влаштуватися на роботу.

Громадянство Мальти за виняткові натуралізації отримують через 1 чи 3 року у статусі резидента. В інших країнах треба чекати довше: наприклад, у Португалії подати заяву на громадянство можна через п’ять років з видом на проживання, а в Греції через сім років постійного проживання.

Найкращі вузи Азії, Австралії та Канади

Високі позиції у рейтингах найкращих вузів світу займають університети Австралії, Канади, азіатських країн. До топ-30 рейтингу QS World University Rankings 2022 увійшли: