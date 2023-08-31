З наступного року країни Європи обмежать роботу сервісу оренди житла Airbnb

З наступного літа Австрія обмежить кількість ночей, на які приватні господарі можуть здавати свою нерухомість в оренду.

Популярну платформу, яка дозволяє людям здавати свої будинки чи вільні кімнати туристам, звинувачують у тому, що вона піднімає ціни на житло, витісняє місцевих жителів, виснажує ресурси та сприяє надмірному туризму. У багатьох країнах світу міста почали запроваджувати обмеження на короткострокову оренду, щоб протистояти цьому.

У багатьох країнах світу міста почали запроваджувати обмеження на короткострокову оренду, щоб протистояти цьому.

Так, у липні Флоренція оголосила про заборону розміщення нових оголошень Airbnb та інших видів короткострокової оренди житла в історичному центрі міста. Але Італія – не єдине місце, яке прагне обмежити короткострокову оренду. Ось усі місця, де діють заборони чи обмеження на короткострокову оренду житла.

Франція: Париж обмежує кількість днів для оренди житла

Парижани, які бажають здати своє основне житло на такій платформі, як Airbnb, мають зареєструватися в місцевій мерії. Вони зможуть здавати своє основне житло не більше ніж на 120 днів на рік.

Якщо йдеться про друге житло або про здачу в оренду на термін більше 120 днів, то власники квартири мають офіційно переобладнати її в мебльоване туристичне житло. У місті навіть є спеціальний підрозділ, який займається відстеженням незаконної оренди та штрафує порушників.

Німеччина: Берлін запроваджує суворі правила

Раніше Берлін уже вводив заборону Airbnb. Наразі його скасовано, але суворі правила – з великими штрафами – залишаються. Власники, які здають свою нерухомість на Airbnb, повинні мати дозвіл на короткострокову оренду всього об’єкта. Друге житло можна здавати лише на 90 днів на рік.

У Мюнхені короткострокова оренда цілих будинків обмежена вісьмома тижнями на рік, після чого необхідно отримати дозвіл.

У Штутгарті господарі, які здають у короткострокову оренду більш як половину своєї власності, можуть робити це без спеціального дозволу не більше 10 тижнів на рік.

Італія: Можливі загальнонаціональні обмеження

До Рима, що вже наклав обмеження на короткострокове знімання житла, нещодавно приєдналася Флоренція. Можливо, незабаром до цієї компанії долучаться ще два італійські міста: Мілан та Венеція.

Крім того, міністерство туризму Італії розробило закон про заборону короткострокової оренди житла по всій країні. Він покликаний допомогти популярним туристичним напрямкам, багато з яких стикаються з житловою кризою та надмірним туризмом.

Вимога про мінімальне перебування протягом двох діб та ведення загальнонаціонального реєстру об’єктів короткострокової оренди замість наявних наразі окремих регістрів – ось деякі з основних заходів, включених до указу.

Нідерланди: Амстердам обмежує перебування в Airbnb

В Амстердамі господарі можуть здавати свою нерухомість не більше ніж на 30 ночей на рік. Все, що понад це, потребує дозволу місцевої адміністрації.

Португалія: Ліцензії платформ більше не видаються

З метою боротьби зі зростанням цін на оренду житла Португалія припинила видачу нових ліцензій для Airbnb та інших подібних платформ (за винятком сільських районів).

Тепер усі ліцензії на оренду житла для відпочинку переглядатимуться кожні п’ять років. Також запроваджується нова система контролю цін на оренду. Власникам Airbnb також пропонують податкові пільги, якщо вони перероблять свою нерухомість у звичайні будинки.

Іспанія: У Барселоні діє обмеження на оренду

У 2021 році Барселона стала першим європейським містом, яке заборонило короткострокову оренду в будинках і квартирах. Господарям не дозволяється здавати кімнату менш як на 31 день. Спеціальна команда перевіряє незаконні оголошення та видаляє їх. Здача в оренду цілих будинків або квартир, як і раніше, дозволена за наявності відповідної ліцензії.

У столиці Майорці – Пальмі – заборонено здавати туристам житло у багатоквартирних будинках. Господарі Airbnb можуть здавати лише односімейні будинки, які мають бути ізольованими будинками чи віллами.

Валенсія зараз бореться в суді за заборону короткострокової оренди житла в історичному центрі міста.

Великобританія: Лондон запровадив обмеження на оренду

У Лондоні господарям Airbnb дозволено здавати свою нерухомість лише на 90 або менше ночей на рік без подання заяви на зміну виду використання. Обмеження були запроваджені для того, щоб короткострокова оренда була стійкою та мінімально заважала місту.

Господарі нових оголошень у Шотландії тепер повинні отримувати ліцензію на використання нерухомості для короткострокової оренди, перш ніж приймати будь-які замовлення.

В Единбурзі для здачі в оренду другого будинку на Airbnb потрібен дозвіл на планування. Десятирічний план розвитку міста, оголошений у грудні, може дозволити раді в майбутньому взагалі відмовитись від короткострокової оренди.

У Північній Ірландії кожен, хто займається розміщенням туристів на платній основі – у тому числі за допомогою Airbnb – повинен отримати сертифікат від Туристичної агенції Північної Ірландії.

Де Airbnb заборонено або обмежено в США та Канаді?

Дедалі більше міст і штатів США посилюють правила щодо Airbnb. Наприклад, на Гаваях, на острові Оаху, де знаходиться знаменитий пляж Вайкікі, заборонили оренду терміном менше 90 днів. Округам острова також дозволено запроваджувати власні правила для поступової відмови від короткострокової оренди вже цього року.

Мемфіс, штат Теннессі, відомий як батьківщина Елвіса Преслі та місце, де був убитий Мартін Лютер Кінг-молодший, і є популярним туристичним напрямком. Починаючи з липня 2023 року, нові власники Airbnb у цьому місті мають отримувати ліцензію. Це передбачає оформлення страховки на суму не менше 1 мільйона доларів (930 000 євро) та наявність у радіусі 80 км чергового для реагування на будь-які порушення міських постанов, наприклад, рівня шуму.

На початку червня Нью-Йорк потрапив у заголовки газет, коли компанія Airbnb подала до суду через «фактичну заборону» на короткострокову оренду житла. Закон, який має набути чинності в липні, встановлює суворі правила реєстрації, зонування та утримання житла для господарів, які повинні надати докази того, що вони проживають разом зі своїми гостями на території об’єкта, що здається в оренду.

У Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія, кількість днів, на які можна здавати нерухомість у короткострокову оренду, обмежена 26 днями. При цьому для оренди доступно лише 20% від загальної кількості будинків та квартир у житлових районах. У ще одному місті Каліфорнії – Сан-Франциско – діє 90-денний ліміт на оренду та безліч інших правил для власників Airbnb.

У Канаді заборона та обмеження на короткострокову оренду діють одразу у кількох містах. У Монреалі короткострокова оренда повністю заборонена, щоб забезпечити достатню кількість житла для мешканців міста. У Ванкувері діє обмеження на 30 ночей перебування, при цьому житло має бути основним місцем проживання власника. А в Торонто господарі Airbnb можуть приймати гостей лише 180 днів на рік.

А що щодо Азії та Австралії?

Острів Пенанг у Малайзії – популярний туристичний напрямок на північному заході країни – запровадив заборону на короткострокову оренду житла у травні 2023 року, щоб обмежити асоціальну поведінку туристів.

Деякі види комерційної нерухомості, наприклад, квартири з обслуговуванням, як і раніше, можуть приймати гостей на строк до трьох днів. Однак вони повинні бути зареєстровані в місцевих органах влади, сплачувати щорічний внесок і отримати схвалення не менше трьох чвертей людей, які проживають у їхньому будинку.

Хоча Airbnb легальний у Токіо, Японія, правила, введені у 2018 році, призвели до різкого падіння кількості оголошень у місті. Короткострокова оренда обмежена 180 днями на рік і має здійснюватися або власником, який проживає в будинку, або спеціальною людиною, яка відповідає за адміністрацію. Господарі також мають збирати дані про гостей для державної звітності. У деяких районах оренда дозволена лише у певну пору року.

Airbnb технічно не заборонено і в Сінгапурі, але обмеження означають, що його не можна використовувати для більшості святкових днів. Країна встановлює мінімальний термін оренди три місяці (або шість місяців для державного житла).

У Сіднеї, Австралія, власникам Airbnb можна здавати свою нерухомість всього 180 днів на рік. На бронювання понад 21 день поспіль це обмеження не поширюється.