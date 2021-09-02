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США

Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину

Гліб Парфененко
Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину

Чергове ДТП в США не відбулося без участі автомобіля Tesla. На цей раз в Орландо, Флорида.

Патрульні припаркували свою машину, щоб допомогти водієві, у якого зламалася машина. Відзначається, що зупинка проведена з дотриманням всіх вимог.

Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину

Через деякий час Tesla врізалася в ліву частину патрульної машини. Але машина не зупинилася і зачепила зламану машину, водію якої допомогли патрульні. В результаті аварії водії Tesla та розбитої машини отримали травми. Патрульні не постраждали.

Винуватець аварії перекладає всю провину на роботу системи автоматичного пілотування. Поки що його слова не можна ні довести, ні спростувати. Зверніть увагу, що водії в таких випадках часто звинувачують у всьому автопілот. Водночас, так само часто під час розслідування виявляється, що їхні слова не відповідають дійсності.

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