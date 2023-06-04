Внаслідок зіткнення трьох поїздів в Індії загинуло понад 280 людей, 900 постраждали

В Індії зіткнулися вантажний потяг і пасажирський поїзд, потім у вагони, що зійшли з рейок, врізався ще один потяг з пасажирами. За уточненими даними, загинули 288 людей, постраждали понад 900 людей.

Трагедія сталася вчора, 2 червня, поряд із містом Баласор: 12 вагонів пасажирського поїзда, що прямував з Калькутти до Ченнаї, зійшли з рейок після зіткнення з вантажним складом і впали на протилежний шлях. Через деякий час у них врізався ще один поїзд із пасажирами, і з рейок зійшли ще чотири вагони з людьми.

У рятувальній операції, що триває, беруть участь співробітники Національних сил з ліквідації наслідків стихійних лих, волонтери, військові. Багато пасажирів все ще можуть перебувати під вагонами, що перекинулися.