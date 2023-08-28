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ТуреччинаТуризм

26 постраждалих: у Туреччині перекинувся туристичний автобус

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
26 постраждалих: у Туреччині перекинувся туристичний автобус
tgrthaber.com.tr

Внаслідок перекидання екскурсійного автобуса в Карамані постраждали 26 людей, з них троє перебувають у важкому стані, передає TGRT Haber.

За інформацією порталу, водій автобуса не зміг піднятися на круте піднесення біля Культурного центру Сусаклі Махаллесі Ахмета Келешоглу. В результаті йому не вдалося впоратися з керуванням, і транспорт перекинувся.

26 людей, включаючи самого водія, постраждали. Троє з них – серйозно. Вони були доставлені до державної лікарні Ерменек.

Чи були серед постраждалих українці, допоки не повідомляється.

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