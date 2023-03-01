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У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: 32 загиблих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: 32 загиблих

Як повідомляє телеканал ERT, у Греції минулої ночі сталося зіткнення вантажного та пасажирського поїздів. В результаті загинули 32 особи, 85 людей було поранено.

Поїзд Афіни — Салоніки вирушив о 19:22, в ньому було 350 пасажирів.

Аварія сталася на станції Евангелізм недалеко від міста Лариса (200 км на північний захід від Афін). Після зіткнення сталася пожежа, три вагони зійшли з рейок і перекинулися, в них заблоковано пасажирів.

У рятувальній операції беруть участь 150 осіб, на місце прибуло 40 машин швидкої допомоги.

На даний момент із 85 постраждалих, які були госпіталізовані, у лікарнях залишаються 53.

Причини та обставини того, що сталося, з’ясовуються.

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