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США

Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину

Глеб Парфененко
Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину

Очередное ДТП в США не произошло без участия автомобиля Tesla. На этот раз в Орландо, Флорида.

Патрульные припарковали свою машину, чтобы помочь водителю, у которого сломалась машина. Отмечается, что остановка проведена с соблюдением всех требований.

Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину

Через некоторое время Tesla врезалась в левую часть патрульной машины. Но машина не остановилась и задела сломанную машину, водителю которой помогли патрульные. В результате аварии водители Tesla и разбитой машины получили травмы. Патрульные не пострадали.

Виновник аварии перекладывает всю вину на работу системы автоматического пилотирования. Пока его слова нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Обратите внимание, что водители в таких случаях часто обвиняют во всем автопилот. В то же время, так же часто при расследовании оказывается, что их слова не соответствуют действительности.

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