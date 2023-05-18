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Катер із 33 російськими туристами врізався в бетонні опори на Пхукеті, багато постраждалих

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Катер із 33 російськими туристами врізався в бетонні опори на Пхукеті, багато постраждалих

Тридцять постраждалих, з них шість серйозно поранено – такий підсумок НП, що стався з російськими туристами на курортному острові Пхукет. Катер із 33 туристами на борту – як повідомляють тайські ЗМІ, всі вони росіяни – врізався в бетонні опори. Травми зазнали майже всі туристи на борту.

Подробиці такі — катер прогулянок Thanatship Marine 55 повертався з острова Пхі-Пхі на мис Чалонг. Всього за 700 метрів від пірсу катер врізався в бетонну огорожу, що відзначає безпеку каналу, так що бетонний стовп огорожі майже «прорізав» ніс прогулянкового катера.

Підсумок зіткнення — як мінімум шість туристів із серйозними травмами, ще вісім — із травмами середньої тяжкості, зважаючи на те, що передають тайські ЗМІ. Всього на борту знаходилися 33 туристи та 3 особи команди. Постраждалих довелося розвозити щонайменше сім лікарень на Пхукеті.

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