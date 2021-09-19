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СШАТуризм

Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)

Гліб Парфененко
Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)
BTA

Космічні туристи, які здійснили політ навколо Землі по орбіті на кораблі приватної компанії SpaceX, приземлилися біля узбережжя Флориди, повідомляють світові агентства.

Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)
BTA

Капсула Dragon, екіпаж якої вперше складається з цивільних осіб, провела на орбіті близько трьох днів після зльоту з Космічного центру імені Кеннеді.

Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)
BTA

За повідомленням Associated Press, мільярдер Джаред Ісаакман, який оплатив поїздку всіх, взяв з собою двох переможців конкурсу і лікаря, який працює в лікарні Св. Джуда, де в дитинстві вона вилікувалася від раку.

Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)
BTA

SpaceX планує проводити до шести туристичних космічних польотів на рік.

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