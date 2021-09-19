Повернення на Землю: космічні туристи приземлилися недалеко від Флориди (ФОТО)

Космічні туристи, які здійснили політ навколо Землі по орбіті на кораблі приватної компанії SpaceX, приземлилися біля узбережжя Флориди, повідомляють світові агентства.

Капсула Dragon, екіпаж якої вперше складається з цивільних осіб, провела на орбіті близько трьох днів після зльоту з Космічного центру імені Кеннеді.

За повідомленням Associated Press, мільярдер Джаред Ісаакман, який оплатив поїздку всіх, взяв з собою двох переможців конкурсу і лікаря, який працює в лікарні Св. Джуда, де в дитинстві вона вилікувалася від раку.

SpaceX планує проводити до шести туристичних космічних польотів на рік.