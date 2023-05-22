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Космічний корабель із туристами відправили до МКС

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Космічний корабель із туристами відправили до МКС

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX з пілотованим кораблем Crew Dragon сьогодні вночі стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє CBS News.

Це вже другий комерційний запуск на МКС. Планується, що космічні туристи проведуть на станції 8 діб, протягом яких працюватимуть разом із її постійними членами екіпажу.

“Стрімка ракета влаштувала захоплююче небесне шоу, схвилювавши тисячі місцевих жителів та туристів, що вишикувалися вздовж прилеглих доріг та пляжів, перш ніж зникнути високо у хмарах”, – описує запуск джерело.

Космічний корабель із туристами відправили до МКС

Командиром корабля є колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон. Разом з нею на борту перебувають автогонщик та бізнесмен Джон Шофнер та двоє астронавтів із Саудівської Аравії – Алі аль-Карні та перша арабська жінка-космонавт Райана Барнауї.

Перша місія комерційних астронавтів Axiom-1 відбулася у квітні 2022 року. Вартість польоту для кожного члена місії Axiom-1 оцінюється у 55 мільйонів доларів.

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