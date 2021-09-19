Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)

Космические туристы, которые совершили полет вокруг Земли по орбите на корабле частной компании SpaceX, приземлились у побережья Флориды, сообщают мировые агентства.

Капсула Dragon, экипаж которой впервые состоит из гражданских лиц, провела на орбите около трех дней после взлета из Космического центра имени Кеннеди.

По сообщению Associated Press, миллиардер Джаред Исаакман, который оплатил поездку всех, взял с собой двух победителей конкурса и врача, который работает в больнице Св. Джуда, где в детстве она вылечилась от рака.

SpaceX планирует проводить до шести туристических космических полетов в год.