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Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)

Глеб Парфененко
Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)
BTA

Космические туристы, которые совершили полет вокруг Земли по орбите на корабле частной компании SpaceX, приземлились у побережья Флориды, сообщают мировые агентства.

Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)
BTA

Капсула Dragon, экипаж которой впервые состоит из гражданских лиц, провела на орбите около трех дней после взлета из Космического центра имени Кеннеди.

Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)
BTA

По сообщению Associated Press, миллиардер Джаред Исаакман, который оплатил поездку всех, взял с собой двух победителей конкурса и врача, который работает в больнице Св. Джуда, где в детстве она вылечилась от рака.

Возвращение на Землю: космические туристы приземлились недалеко от Флориды (ФОТО)
BTA

SpaceX планирует проводить до шести туристических космических полетов в год.

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