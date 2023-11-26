Ціни впали: новий тип туризму стає масовим

Ціни на космічний туризм падають і незабаром він стане новою реальністю, а не рідкісною мрією для мільйонерів-екстремалів. Так обнадіює потенційних космічних туристів звіт компанії Argyle. За їх оцінками, «космічні» тури від $50 тис. незабаром стануть реальністю. Щоправда «космічні» вони досить умовно.

Як пояснює компанія, йдеться про «доступніші» альтернативи — такі як польоти на повітряній кулі у верхні шари атмосфери, які пропонують World View. Саме ці тури анонсовані за ціною $50 тис., і вони дозволять космічному туризму охопити ширшу аудиторію.

Що стосується більш «справжнього» космічного туризму, його перспективи розвитку автори пов’язують з місією Inspiration4, здійсненої з використанням корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Вона також сигналізує про те, що космічний туризм стане доступнішим. «На додаток до дорогих варіантів, таких як стартова ціна Virgin Galactic $450 тисяч і ще не оголошена ціна Blue Origin, також розробляються більш доступні альтернативи», – запевняють вони.