Всі розділи
ГоловнаСШАЦіни впали: новий тип туризму стає масовим
СШАТуризм

Ціни впали: новий тип туризму стає масовим

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ціни впали: новий тип туризму стає масовим

Ціни на космічний туризм падають і незабаром він стане новою реальністю, а не рідкісною мрією для мільйонерів-екстремалів. Так обнадіює потенційних космічних туристів звіт компанії Argyle. За їх оцінками, «космічні» тури від $50 тис. незабаром стануть реальністю. Щоправда «космічні» вони досить умовно.

Як пояснює компанія, йдеться про «доступніші» альтернативи — такі як польоти на повітряній кулі у верхні шари атмосфери, які пропонують World View. Саме ці тури анонсовані за ціною $50 тис., і вони дозволять космічному туризму охопити ширшу аудиторію.

Що стосується більш «справжнього» космічного туризму, його перспективи розвитку автори пов’язують з місією Inspiration4, здійсненої з використанням корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Вона також сигналізує про те, що космічний туризм стане доступнішим. «На додаток до дорогих варіантів, таких як стартова ціна Virgin Galactic $450 тисяч і ще не оголошена ціна Blue Origin, також розробляються більш доступні альтернативи», – запевняють вони.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Космічний корабель відомого мільярдера виведе цього тижня перших туристів до космосу: за квитками вишикувалася черга

США
Чергові «екстремальні» та екстремально-багаті туристи найближчим часом отримають свою...

Космічний корабель із туристами відправили до МКС

США
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX з пілотованим кораблем Crew...

SpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції

Наука
SpaceX обіцяє у 2025 році запустити першу у світі...

Перших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці

Туризм
Перший комерційний політ компанії Virgin Galactic Holdings планується на...

120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

Туризм
2025 року туристів збираються відправляти до стратосфери на повітряній...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму