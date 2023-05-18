SpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції

SpaceX обіцяє у 2025 році запустити першу у світі комерційну космічну станцію. Кінцевою метою є створення багатомодульної бази на орбіті Землі.

За повідомленням SpaceX, космічна станція, яка одержала назву Vast Haven-1, буде запущена ракетою Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в серпні 2025 року. Вона функціонуватиме як автономний космічний модуль з екіпажем і зрештою стане частиною більшої орбітальної структури.

Мета компанії Vast, яка була заснована в 2021 році, в тому, щоб зрештою розробити 100-метрову багатомодульну космічну станцію, що обертається, зі штучною гравітацією.

“Комерційна ракета, яка запускає комерційний космічний корабель з комерційними астронавтами на комерційну космічну станцію, – це майбутнє низької навколоземної орбіти, і з Vast ми робимо ще один крок до того, щоб зробити це майбутнє реальністю”, – заявив старший віце-президент SpaceX за комерцією. Том Очінеро.

Після запуску SpaceX запустить два кораблі на космічну станцію. Перший здійснить стикування з Haven-1 і пробуде на орбіті 30 днів. На Haven-1 будуть створені можливості для досліджень та наукових експериментів, а також звичні зручності для життя: купол з великим вікном з видом на Землю та Інтернет, що постійно працює через бортовий Wi-Fi.

Vast продасть до чотирьох комерційних місць у цьому першому космічному польоті. Насамперед розглядаються запити «національних та міжнародних космічних агентств та приватних осіб, які беруть участь у наукових проектах». Ці місця можна буде забронювати онлайн, проте вартість «крісла» поки що не визначена.

SpaceX має багаторічний досвід відправлення людей до космосу, включаючи польоти цивільних осіб у 2021 році та відправлення чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію на початку цього року спільно з НАСА.

Не лише SpaceX сьогодні активно працює над майбутнім космічного туризму.

Так, у Франції у 2025 році збираються відправити мандрівників у шестигодинний політ у стратосферу на величезній повітряній кулі. Вартість участі починається приблизно зі 132 000 доларів на особу.

Space Perspective планує вже у 2024 році познайомити мандрівників із невагомістю у сферичній капсулі з оглядом 360 градусів.

А тим космічним туристам, хто хоче затриматися в космосі довше, доведеться почекати відкриття станції «Вояджер», яку зберуть прямо на орбіті.