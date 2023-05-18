Всі розділи
ГоловнаНаукаSpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції
НаукаТуризм

SpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
SpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції

SpaceX обіцяє у 2025 році запустити першу у світі комерційну космічну станцію. Кінцевою метою є створення багатомодульної бази на орбіті Землі.

За повідомленням SpaceX, космічна станція, яка одержала назву Vast Haven-1, буде запущена ракетою Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в серпні 2025 року. Вона функціонуватиме як автономний космічний модуль з екіпажем і зрештою стане частиною більшої орбітальної структури.

Мета компанії Vast, яка була заснована в 2021 році, в тому, щоб зрештою розробити 100-метрову багатомодульну космічну станцію, що обертається, зі штучною гравітацією.

“Комерційна ракета, яка запускає комерційний космічний корабель з комерційними астронавтами на комерційну космічну станцію, – це майбутнє низької навколоземної орбіти, і з Vast ми робимо ще один крок до того, щоб зробити це майбутнє реальністю”, – заявив старший віце-президент SpaceX за комерцією. Том Очінеро.

Після запуску SpaceX запустить два кораблі на космічну станцію. Перший здійснить стикування з Haven-1 і пробуде на орбіті 30 днів. На Haven-1 будуть створені можливості для досліджень та наукових експериментів, а також звичні зручності для життя: купол з великим вікном з видом на Землю та Інтернет, що постійно працює через бортовий Wi-Fi.

Vast продасть до чотирьох комерційних місць у цьому першому космічному польоті. Насамперед розглядаються запити «національних та міжнародних космічних агентств та приватних осіб, які беруть участь у наукових проектах». Ці місця можна буде забронювати онлайн, проте вартість «крісла» поки що не визначена.

SpaceX має багаторічний досвід відправлення людей до космосу, включаючи польоти цивільних осіб у 2021 році та відправлення чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію на початку цього року спільно з НАСА.

Не лише SpaceX сьогодні активно працює над майбутнім космічного туризму.

SpaceX оголосила про запуск своєї першої комерційної космічної станції

Так, у Франції у 2025 році збираються відправити мандрівників у шестигодинний політ у стратосферу на величезній повітряній кулі. Вартість участі починається приблизно зі 132 000 доларів на особу.

Space Perspective планує вже у 2024 році познайомити мандрівників із невагомістю у сферичній капсулі з оглядом 360 градусів.

А тим космічним туристам, хто хоче затриматися в космосі довше, доведеться почекати відкриття станції «Вояджер», яку зберуть прямо на орбіті.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Перших туристів відправлять до космосу: відомі подробиці

Туризм
Перший комерційний політ компанії Virgin Galactic Holdings планується на...

120 тисяч євро: У Франції туристів відправлятимуть у стратосферу на кулі

Туризм
2025 року туристів збираються відправляти до стратосфери на повітряній...

Майже 2 мільйони доларів чекають на Місяці будь-кого, хто дістанеться першим

Туризм
Інвестиційна компанія Lunar Crush, яка працює з криптовалютами та...

Заявлено дату відкриття та бренд першого у світі космічного готелю з невагомістю та видом на Землю

Готелі
Фантастичні перспективи відпочинку в космосі можуть очікувати туристів уже...

Індія має намір розпочати відправку туристів до космосу з 2030 року

Індія
Індійська організація космічних досліджень (ISRO) має намір до 2030...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму