Космічний корабель відомого мільярдера виведе цього тижня перших туристів до космосу: за квитками вишикувалася черга

Чергові «екстремальні» та екстремально-багаті туристи найближчим часом отримають свою пригоду. Космічний корабель відомого мільярдера відправить цього тижня перших туристів до космосу, а за квитками на наступні рейси вже вишикувалася черга. Йдеться про Virgin Galactic Річарда Бренсона, яка збирається відправити своїх перших туристів у космос у четвер цього тижня.

Перший комерційний рейс місії Galactic 02 відбувся в червні – і ось стартує наступний. Який, як повідомляє британська преса, доставить до космосу трьох платних клієнтів — 80-річного олімпійця та сімейну пару з матері та доньки з Карибов.

З космодрому Америка в Нью-Мексико, екіпаж Virgin Galactic із трьох людей доставить «космічних туристів» високо в атмосферу на ракетному кораблі Unity, який спочатку буде прив’язаний до базового корабля VMS Eve, а потім від’єднається та пролетить над земною атмосферою, щоб дати пасажирам декілька хвилин у невагомості.

При цьому охочих випробувати екстрим чимало: вишиковуються справжні черги. У результаті Virgin Galactic повідомила про 500% збільшення виручки, оскільки астронавти-аматори стояли в черзі за квитками.