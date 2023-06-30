Берегова охорона США підняла уламки Титану з людськими останками п’яти людей

«Епопея» з пошуком батискафу «Титан» отримала своє сумне завершення: Берегова охорона США повідомила, що підняла уламки підводного човна, серед яких «імовірно людські останки» п’яти людей, які там перебували. Як пише видання «Каліфорнія», медики та спеціальні служби проведуть аналіз «імовірних людських останків, які були ретельно витягнуті з-під уламків на місці події». Також експерти сподіваються, що уламки проллють світло і на причину катастрофи.

“Докази нададуть слідчим у різних міжнародних юрисдикціях важливу інформацію про причину цієї трагедії”, – прокоментував Джейсон Нойбауер, голова Морської слідчої ради (MBI). За його словами, останки буде проаналізовано, що може дати «важливі елементи для розуміння причин цієї трагедії». «Треба зробити значний обсяг роботи, щоб зрозуміти фактори, що призвели до катастрофічної загибелі туристичного підводного апарату «Титан», і допомогти гарантувати, що подібна трагедія більше не повториться», — наголосив експерт.

Нагадаємо, що на борту батискафа знаходилися британський мільярдер-екстремал Хеміш Хардінг, також мільярдер пакистано-британського походження Шахзада Дауд та його син Сулейман, з ними поринув виконавчий директор компанії Stockton Rush, відповідальної за судно; та підводний дослідник, громадянин Франції Поль-Анрі Наржеоле.

Батискаф втратив зв’язок з поверхнею через годину і 45 хвилин після двогодинного спуску до місця аварії, а через вісім годин після втрати зв’язку заявили, що судно зникло безвісти і почалися пошуки.

У результаті уламки підводного човна «Титан» було піднято і доставлено до порту Сент-Джон у Ньюфаундленді, Канада, кораблем Horizon Arctic. На даний момент влада США запевнила, що сталася «катастрофічна загибель барокамери», і підводні туристи загинули в той самий час — швидше за все це сталося в 1 годину 47 хвилин після початку спуску, коли зв’язок із підводним апаратом було втрачено. Перше озвучене припущення таке: судно, судячи з знайдених останків, вибухнуло через втрату тиску. Берегова охорона США також зазначила, що був зафіксований вибух неподалік місця аварії «Титаніка».